Otthon Start program: fontos módosítások léptek életbe

A legújabban módosított kormányrendelet bővíti és rugalmasabbá teszi a lakáscélú állami támogatások igénybevételét, hogy azokat még inkább összehangolják az Otthon Start programmal; az intézkedések – különösen a 80–150 millió forintos ársávban – közvetlen hatással lehetnek az ingatlanpiacra – közölte kedden kiadott elemzésében a Duna House - vette észre a Világgazdaság.

A legfontosabb változások között említették, hogy a CSOK Plusz és a falusi CSOK esetében is a támogatás felső értékhatára lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintra nőtt és az Otthon Start hitel később CSOK Plusszá alakítható, ha a hitelfelvevő házasságot köt és gyermeket vállal.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a módosítások értelmében egyszerre maximum két támogatott kölcsön vehető fel, a fix 3 százalékos hitel mellé a CSOK Plusz vagy a falusi CSOK kapcsolható, illetve, hogy a CSOK Plusz és az Otthon Start ugyanazon banknál, külön ügyintézési költség nélkül igényelhető.