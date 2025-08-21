augusztus 21., csütörtök

Interjú

1 órája

Az Otthon start program sok ezer fiatalt tarthat itthon, hívhat haza

Címkék#Panyi Miklós#Otthon start#interjú

Interjút adott a Világgazdaságnak Panyi Mikós. „Több ezer olyan fiatallal számolunk, akik éppen az Otthon Start program hatására itthon maradnak, vagy éppen hazatérnek” – mondta a Világgazdaságnak a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a szeptember elsejével induló Otthon start programról.

MW
Panyi Miklós fontos részleteket árult el az OtthOn start programról

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

„A 2010-es évek derekán indítottuk el a CSOK nevével fémjelzett családi otthonteremtési programot, ami kiegészülve a falusi CSOK-kal, a babváró hitellel, illetve az otthonfelújítási programmal, mintegy félmillió család lakhatását támogatta. Ezek a támogatási formák továbbra is működnek, melléjük csatlakozik a fix 3 százalékos hitelprogram, ami a családosok mellett új társadalmi csoportot céloz meg. A program jogosultsági feltételei nem a családi állapotból, hanem a tulajdonosi viszonyokból indulnak ki, és abból, hogy valaki rendelkezik-e saját otthonnal, vagy sem. Gyermekvállalási, illetve háztartási követelmény sincsen az igénylési feltételek között – válaszolta a gazdasági portálnak Panyi Miklós arra a kérdésre, hogy miben tér el ez a program a többitől. 

Kifejtette, hogy a  családosok mellett most elsősorban a fiataloknak, de bárkinek, aki nem rendelkezik saját ingatlannal, lehetőségük nyílik saját otthonhoz jutni. 

Ilyen széles körű lehetőség a 90-es évek óta nem volt Magyarországon

 – hangsúlyozta az államtitkár

A kérdésre, hogy mi a garancia arra, hogy később nem korlátozzák vagy szűkítik az igénybe vevői kört, az államtitkár megnyugtató választ adott. 

Minden programot időnként finomítani kell – így volt a CSOK esetében is. A fix 3 százalékos hitelprogramot úgy állítottuk össze, hogy a legfontosabb paraméterek hosszú éveken át változatlanok maradjanak. Ezek közé tartozik a jogosulti kör, a 25 éves futamidő, a 3 százalékos fix kamat, valamint az árkorlátozások, amelyek stabil alapot adnak a programnak

– fogalmazott. 

 

„A program alaposan átgondolt és kellően kidolgozott. A véleményezési időszak elmúlt másfél hónapjában összesen 800 észrevételt, illetve több tucat levelet kaptunk napi szinten. Ennek ellenére persze előfordulhat, hogy bizonyos élethelyzetekre nem kellően reagál. De ha ilyet észlelünk, akkor a korrekciótól nem zárkózunk el”

 – tette hozzá. 

Az államtitkár beszélt arról is, hogy az Otthon start iránt nagy az érdeklődés, válaszolt azokra a kritikákra, miszerint ingatlandrágulást hozhat, valamint arról is szólt, hogy miként pörgetheti fel a vidéki ingatlanpiacot a program – a Panyi Milkóssal készült teljes beszélgetést itt olvashatja el

 

