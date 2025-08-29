Panyi Miklós: a bankok már a rajtvonalnál, máris megindult a verseny az ügyfelekért (videó)

Panyi Miklós a bejegyzése alatt megosztotta a Protfolio pénteki cikkét, amelyben a többi között az áll, hogy

az Otthon start bejelentése előtti 140-150 milliárd forintról 170-240 milliárd forint közé kúszhat fel a lakáshitelek havi kihelyezése a magyar lakáshitelpiacon.

Menczer Tamás: az Otthon start neked szól

Ha te nem kaptál a lekváros kenyér mellé egy budai villát, ahogyan Magyar Péter, akkor az Otthon start neked szól! Szeptember 1-jén indul, fix 3%. Mindegy hány éves vagy, mindegy melyik településen élsz, mindegy milyen a családi állapotod, ha meg akarod vásárolni az első lakásodat vagy házadat, akkor itt az Otthon start. Startolj rá!

– mondta el a videójában a kormánypártok kommunikációs igazgatója.