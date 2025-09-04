szeptember 8., hétfő

A 4iG csoport megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. 74 százalékos részvénycsomagját

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektvállalata (4iG SDT EGY Zrt.) tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre - közölte a 4iG Nyrt. hétfőn az MTI-vel.

A tranzakció csaknem 25 milliárd forintos értékét a társaság saját tőkéből és hitelből finanszírozza – közölték.

A 4iG SDT Zrt. a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon, a 4iG SDT EGY Zrt.-n keresztül 54,34 százalékos tulajdonrészt vásárol az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, valamint 20 százalékos részvénycsomagot a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól, és a fennmaradó 25 százalékos közkézhányadra a jogszabályoknak megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz, 1789 forintos áron.

A nyilvános vételi ajánlattételi eljárás október közepéig zárulhat le, a részvényadásvételi szerződések a versenyhatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően lépnek hatályba

– közölték.

A stratégiai együttműködés célja, hogy az üzleti és exportlehetőségek bővítésén keresztül a Rába Nyrt. a jövőben regionális gyártási és fejlesztési központként működjön, amely a Tatra második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes járműipari megoldásokat kínálhat – közölték.

Mint írták, a jelentős védelmi ipari múlttal rendelkező Rába katonai járműgyártási kapacitásaival és szaktudásával a 4iG SDT Zrt. olyan stratégiai jelentőségű, védelmi célú földi mobilitási képességeket épít be tevékenységébe, amelyek teljessé teszik a vállalat védelmi ipari portfólióját.

A Széchenyi István Egyetemmel tervezett stratégiai együttműködéssel összhangban a 4iG SDT Zrt. tovább erősítheti győri jelenlétét, hozzájárulva az ipari tudásbázis fejlesztéséhez, valamint a kutatás-fejlesztési és mérnökképzési területek bővítéséhez a régióban.

A 4iG közleményben jelezte, hogy a cseh tulajdonú globális védelmi ipari vállalat, a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG DEFENCE a.s. szakmai partnerként csatlakozik a tranzakcióhoz, amellyel nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG S&D leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt.

A vasárnap aláírt, hétfőn közzétett megállapodás értelmében a 4iG SDT EGY Zrt. kizárólagos jogokat kap Magyarországon Tatra márkájú katonai járművek értékesítésére, összeszerelésére, szervizelésére és disztribúciójára. A CSG DEFENCE továbbá opciósan akár 49 százalék tulajdonrészt szerezhet a 4iG SDT EGY Zrt.-ben, amely 37 százalékos közvetett részesedést jelent a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben. Az opciós megállapodás lezárása függ a 4iG Csoport tulajdonszerzését követő átvilágítási folyamattól, valamint az üzleti stratégiák kialakításától.

A cseh vállalat csatlakozása és jövőbeni potenciális kisebbségi tulajdonrésze a vállalat szakmai tudásának, kompetenciájának és kapcsolatainak köszönhetően hosszú távon támogathatja a Rába Nyrt. nemzetközi piacra lépését és a megrendeléseket, ugyanakkor továbbra is garantált a nemzeti szuverenitás és az ellátásbiztonság megőrzése – közölte a 4iG.

A felek hosszú távú célja, hogy a Rába a Tatra járművek globális beszállítói rangsorában a második helyre lépjen elő, és a közép-európai régiót kiszolgáló gyártási és fejlesztési központ jöjjön létre Győrben

A hagyományos védelmi kompetenciák és az újgenerációs technológiák összekapcsolásával a Rába csaknem 130 éves ipari örökségén alapuló modern nagyvállalat jöhet létre, amely a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes, magyar gyártású és fejlesztésű megoldásokat kínál – idézte a közlemény a 4iG elnök-vezérigazgatóját, Jászai Gellértet.

Jan Marinov, a CSG Defence vezérigazgatója szerint a 4iG Csoporttal és a Rábával kötött partnerség kulcsfontosságú lépés a vállalatnak a közép-európai védelmi ipar megerősítését célzó hosszú távú céljainak megvalósításában.

A CSG Michal Strnad cseh üzletember tulajdonában álló globális ipari és technológiai cégcsoport a védelem, a repülőgépipar, az autóipar és más stratégiai ágazatok számára fejleszt és gyárt termékeket, rendszereket és technológiákat. A vállalat több mint 14 ezer embert foglalkoztat, 2024-ben 5,2 milliárd euró (konszolidáltan 4 milliárd euró) árbevételt ért el, ezzel a világ 100 legnagyobb védelmi vállalata közé tartozik. A cégcsoport gyártóüzemei többek között az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Olaszországban, a Cseh Köztársaságban és Indiában működnek, a cégcsoport kulcsfontosságú leányvállalatai az Excalibur Army, a Tatra Trucks, az MSM Group, a The Kinetic Group és az Eldis.

A Rába a BÉT oldalán közzétett közleményében jelezte, hogy az igazgatóság független pénzügyi tanácsadót bíz meg az ajánlat értékelésével és az igazgatóság véleményét és a szakértői értékelést a törvényi határidőn belül közzéteszi.

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, a részvény árfolyama az elmúlt egy évben 720 forint minimumot és 2190 forint maximumot ért el. A bejelentés után a részvény 6,3 százalékos pluszban, 2275 forinton állt kora délelőtt a BÉT-en.

 

