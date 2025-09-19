szeptember 19., péntek

Lakásvásárlás

Felpörgeti az ingatlanpiacot az Otthon start

Különösen a fiatalok és a középkorúak körében népszerű a program.

A felnőtt korú népesség 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon start programban a következő fél évben, idén szeptember és jövő február között – írta a Magyar Nemzet a GKI szeptember elején végzett reprezentatív felmérése alapján. Ezen belül 3,7 százalék részvétele nagyon valószínű, míg további 4,4 százalék kisebb valószínűséggel tervezi ugyanezt. A fennmaradó 91,8 százalék nem kíván élni a hitellel, vagy semleges a kérdésben.

Real,Estate,Agent,Handed,Over,The,Key,To,New,Home,
Fotó: jd8 / Forrás: Shutterstock

Ha csak a „nagyon valószínű” választ adókról feltételezik, hogy valóban fel fogják venni a hitelt, akkor 152 ezer körül alakulhat a programban részt vevő háztartások száma a következő fél évben – közölte a GKI. Összehasonlításképpen jelezték: tavaly összesen 127 ezer lakástranzakció történt.

A fővárosban élők nagyobb arányban tervezik felvenni a hitelt (12 százalék), mint az ország többi részén lakók (6–8 százalék). 

Élesek a különbségek a foglalkoztatási kört tekintve is: a legnagyobb arányban (19 százalék) a vállalkozók terveznek élni a támogatással, de magas (15 százalék) a közép- és felsővezetők aránya is. Az irodai, szellemi munkakörben dolgozó beosztottak 14 százaléka, a fizikai dolgozók 6 százaléka tervezi felvenni az Otthon start hitelt.

A program nagyon népszerű a fiatalabb generációk körében, de tervezik az állami támogatás kihasználását a középkorúak is. 

A 18–29 évesek 5 százaléka a „nagyon valószínű”, míg további 10 százaléka a „kissé valószínű” lehetőséget jelölte meg. Kirívóan nagy, 30 százalék a korosztályban a bizonytalanok aránya. Ez mutatja, hogy a fiatal felnőttek az Otthon start miatt új helyzetben találták magukat, sokuknak korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, de most már nézelődőként jelen vannak a piacon.

A 30–39 évesek csaknem ugyanolyan arányban (14 százalék) terveznek élni a támogatással, mint a fiatalabbak. A 40–59 éveseknél alacsonyabb a pozitív választ adók aránya (6–8 százalék). A 60 év fölöttiek – részben hitelbírálati nehézségek miatt – elenyésző arányban terveznek részt venni a programban.

Az Otthon start program iránti érdeklődés széles társadalmi rétegeket mozgat meg, különösen a fiatalabb korosztályokat, a fővárosban élőket, valamint a vállalkozói és vezetői köröket. A bizonytalan fiatalok tömeges belépése új keresleti hullámot indíthat, ami nemcsak az ingatlanárakra, hanem a program költségvetési vonzataira is komoly hatással lehet – összegezte a GKI.

 

