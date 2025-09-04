Itt a végső válasz, pénzégetés volt-e kilőni Kapu Tibort az űrbe

A HUNOR program gazdasági jelentőségéről, a magyar innovációs lehetőségekről és az űrkutatás jövőjéről beszélt a Világgazdaságnak adott interjújában Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos.

Kapu Tibor kutatóűrhajós (j2), Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (b) Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos (b2) és Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára (j) társaságában érkezése után a Liszt Ferenc-repülőtéren

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Szóba került még,

- hogyan segítheti a HUNOR program az egyetemek nemzetközi versenyképességét

- miért fontos, hogy Magyarország részt vegyen a globális űrtechnológiai fejlesztésekben,

- és milyen előnyöket jelent ez a kkv-k számára.

A HUNOR program milyen hatással van a magyar gazdaságra?

Rendkívül fontos hangsúlyoznunk, hogy az űrszektor és az űrtechnológia világszerte, így Magyarország számára is, nagyon magas hozzáadott értéket képvisel. Amikor 2021-ben elkészítettük a magyar űrstratégiát, annak kifejezetten gazdasági fókuszú vonatkozásai is voltak. Az Európai Űrügynökség számításai szerint a befektetések négy-hat-nyolcszorosan térülhetnek meg, ha jól irányítjuk őket. Ez azt mutatja, hogy a stratégia valódi kompetenciára, tudásra és hozzáadott értékre épül.

Nagyon fontos látnunk, hogy ez nem öncélú pénzégetés vagy közpénzpazarlás.

Az elmúlt hatvan-hetven évben a világűr kutatásának köszönhetően kifejlesztett technológiák mindennapjaink részei lettek, és ma is megjelennek. Ha tudásalapú társadalmat szeretnénk építeni, ahol a magas hozzáadott értékű szektorok dominálnak, akkor fókuszálnunk kell a technológiai fejlesztésekre. Az Európai Unió Draghi-jelentése például külön hangsúlyozza a világűr szerepét a versenyképességben. Thierry Breton, az előző ciklusban felelős uniós biztos pedig azt szorgalmazta, hogy az EU GDP-jének 3 százalékát öt kiemelt technológiai szektorba – köztük az űrkutatásba – kellene fektetni. A HUNOR program ebben a kontextusban óriási lehetőséget jelent: a magyar tudomány, innováció és gazdaság számára is jelentős előnyöket hozhat.