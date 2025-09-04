1 órája
Itt a végső válasz, pénzégetés volt-e kilőni Kapu Tibort az űrbe
A HUNOR program nemcsak tudományos, hanem jelentős gazdasági haszonnal is járhat Magyarország számára – mondta a Világgazdaságnak Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos.
Fotó: HUNOR
A HUNOR program gazdasági jelentőségéről, a magyar innovációs lehetőségekről és az űrkutatás jövőjéről beszélt a Világgazdaságnak adott interjújában Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos.
Szóba került még,
- hogyan segítheti a HUNOR program az egyetemek nemzetközi versenyképességét
- miért fontos, hogy Magyarország részt vegyen a globális űrtechnológiai fejlesztésekben,
- és milyen előnyöket jelent ez a kkv-k számára.
A HUNOR program milyen hatással van a magyar gazdaságra?
Rendkívül fontos hangsúlyoznunk, hogy az űrszektor és az űrtechnológia világszerte, így Magyarország számára is, nagyon magas hozzáadott értéket képvisel. Amikor 2021-ben elkészítettük a magyar űrstratégiát, annak kifejezetten gazdasági fókuszú vonatkozásai is voltak. Az Európai Űrügynökség számításai szerint a befektetések négy-hat-nyolcszorosan térülhetnek meg, ha jól irányítjuk őket. Ez azt mutatja, hogy a stratégia valódi kompetenciára, tudásra és hozzáadott értékre épül.
Nagyon fontos látnunk, hogy ez nem öncélú pénzégetés vagy közpénzpazarlás.
Az elmúlt hatvan-hetven évben a világűr kutatásának köszönhetően kifejlesztett technológiák mindennapjaink részei lettek, és ma is megjelennek. Ha tudásalapú társadalmat szeretnénk építeni, ahol a magas hozzáadott értékű szektorok dominálnak, akkor fókuszálnunk kell a technológiai fejlesztésekre. Az Európai Unió Draghi-jelentése például külön hangsúlyozza a világűr szerepét a versenyképességben. Thierry Breton, az előző ciklusban felelős uniós biztos pedig azt szorgalmazta, hogy az EU GDP-jének 3 százalékát öt kiemelt technológiai szektorba – köztük az űrkutatásba – kellene fektetni. A HUNOR program ebben a kontextusban óriási lehetőséget jelent: a magyar tudomány, innováció és gazdaság számára is jelentős előnyöket hozhat.
Megérkezett Budapestre Kapu Tibor kutatóűrhajós, Orbán Viktor is köszöntötte (videó)
Tudna konkrét példákat említeni?
Szívem szerint az összes kísérletet felsorolnám. Például javulhat egyetemeink versenyképessége, hiszen hallgatóink közvetlenül bekapcsolódhatnak egy nemzetközi űrprogramba anélkül, hogy külföldre kellene menniük. Számos kutatóegyetemünk részt vesz a HUNOR-ban. Talán kiemelném egy kis magyar startup zseniális mérnökcsapatának találmányát, a Randam sugárzásmérőt: ez a mindössze 55 grammos innovatív doziméter nemcsak a sugárzást méri, hanem számos más környezeti paramétert is, és más, egyéb kísérleteinket is támogatta.
Már most jelentős nemzetközi érdeklődés övezi, több külföldi partner jelezte, hogy szeretne tovább dolgozni ezzel az eszközzel.
