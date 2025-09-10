szeptember 10., szerda

Energiaellátás

1 órája

Új olajlelőhelyet talált a Mol Galgahévíznél

A Mol bejelentette, hogy Galgahévíz térségében, 2400 méteres mélységben új kőolajlelőhelyet tárt fel. A Galgahévíz–4-es kút napi mintegy ezer hordó kitermelésére alkalmas, és hozzájárulhat a hazai ellátásbiztonság erősítéséhez.

MW
Új olajlelőhelyet talált a Mol Galgahévíznél

A Mol 2022-ben talált kőolajlelőhelyet Vecsés határában

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

Galgahévíz közelében, mintegy 2400 méter mélyen talált új olajlelőhelyen a Mol az O&GD-vel osztozik.

A Galgahévíz–4 elnevezésű kút körülbelül napi ezer hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel.  

Az új lelőhely jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget. Az ellátási útvonalak körüli bizonytalanságok is igazolják, hogy minél több vezeték hálózza be a régiót, annál biztosabb, hogy mindig lesz elég energia. A legjobb forrás ugyanakkor mindig a hazai, ezért a Mol prioritásként kezeli a magyarországi szénhidrogén-kutatást

idézte a Világgazdaság Bacsa Györgyöt, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatóját.

A Galgahévíz–4 kút a Mol csoport szénhidrogén-termeléséhez mintegy fél százalékkal járul hozzá.

A gazdasági portál cikkében arról is olvashat, hogy a magyar olajtársaság a közelmúltban több hazai lelőhelyet is felfedezett. 

A „Mogyoród”elnevezésű koncessziós területhez tartozó Galgahévízen május végén kezdtek a partnerek a Galgahévíz–4 kút fúrásába, amely 37 nap alatt érte el a tervezett 2400 méteres mélységet. A sikeres teszteket követően termelésbe állították a kutat, amely körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes. Az O&GD és a Mol 51–49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen. A fúrást a Mol leányvállalata, a Rotary Zrt. végezte az R-69 fúrótoronnyal.

 

