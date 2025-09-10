1 órája
Az Otthon start program alaposan felpörgette az ingatlanpiacot
Szeptember első hetében országszerte több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet, ami így tíz hét leforgása alatt gyakorlatilag megduplázódott – közölte saját adatai alapján az ingatlan.com szerdán. A portál ismertette a számokat, amelyek alátámasztják, azt, hogy az Otthon start program „rárúgta az ajtót” a lakáspiacra. Ugyanakkor a program kedvezően hatott a házasságkötésekre is.
Otthon start: országszerte nagy az érdeklődés az otthonteremtsi program iránt (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Az Otthon start program indulása óta Budapesten, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyian kerestek lakást, mint június végén, a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több érdeklődés futott be a hirdetésekre. Mindez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érződött – mutatott rá az ingatlan.com elemzése.
A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta:
országosan az 50–100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. A legfeljebb 50 milliós lakóingatlanoknál pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt.
Ez a két árkategória volt a bővülés motorja. Mindez érthető, hiszen a programban maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre – tette hozzá.
A szakértő rámutatott,
Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50–100 milliós lakások iránti kereslet több mint kétszeresére nőtt, de a 50 milliósnál olcsóbb kategóriában is csaknem 90 százalékkal emelkedett az érdeklődések száma.
Ez azért figyelemre méltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, így a kereslet élénkülése itt a kínálati korlátok ellenére is jelentős.
Otthon start: a következő öt évben 50 ezerrel több lakás épülhet meg
Balogh László a közleményben arra is kitért, hogy nemcsak a program bejelentése előtti héthez képest nőtt jelentősen szeptember első hetére a kereslet, hanem éves összevetésben is: szeptember elején összességében csaknem 50 százalékkal erősödött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest.
Az ingatlanhirdetési portál közleménye szerint
az Otthon Start indulása kézzelfogható fordulatot hozott a lakáspiacon, és a program hatására kialakult piaci élénkülés középtávon meghatározó tényező lehet a lakáspiaci folyamatokban, különösen akkor, ha a keresletet a kínálat is képes lesz követni.
Az Otthon start a házasságkötési kedvet is növelheti
Az Otthon start hitel berobbanása annak ellenére lendületet adhat a házasságkötéseknek, hogy a kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamattal elérhető konstrukciónak nem feltétele sem a gyermekvállalás, sem a házasság. Nem csak a lakásvásárlók tesznek meg mindent a sikeres igénylés érdekében, a bankok között is kiélezett a verseny – hívja fel a figyelmet a Biztosdontes.hu-ra hivatkozva a Magyar
A lap által idézett szakértő szerint
több oka is van annak, hogy a legfeljebb 3 százalékos kamatú kölcsön hatására nőhet a házasságkötések száma: kizárólag házasok igényelhetik együttesen a támogatott hitelt, ami azt jelenti, hogy esetükben mindkettőjük jövedelmével számol a bank, a megvásárolt ingatlanban pedig mindketten tulajdonosok lesznek.
Mivel az Otthon start program keretében biztosított fix 3 százalékos lakáshitelről szóló kormányrendelet szerint kizárólag a támogatott személy – házaspárok együttes igénylőnek számítanak, így mindketten azok – szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban, az élettársak nem tehetnek szert közös tulajdonú otthonra a konstrukcióval.
Az is növelheti a házasulási hajlandóságot, hogy az otthonteremtési támogatások kombinálásának is feltétele jobbára a házasság – közölte a szakértő, aki arra is rámutatott, hogy nem csak a lakásvásárlók tesznek meg mindent a sikeres igénylés érdekében, a bankok között is kiélezett a verseny.
A részleteket a Magyar Nemzet cikkében olvashatja el.