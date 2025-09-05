szeptember 5., péntek

Kihátrált az áfacsökkentésből a Tisza

Címkék#Magyar Péter#Tisza#Dálnoki Áron#kormány

Csütörtökön újabb vélemény került napvilágra, a párt gazdasági programírója, Dálnoki Áron úgy fogalmazott, felelőtlenség nagy áfacsökkentést ígérni.

MW
Újabb bizonyíték került elő, amelyből az látszik: a Tisza Párt, kormányra kerülése esetén korábbi ígérete ellenére sem vezetne be áfacsökkentést. Erről Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági programírója beszélt, felelőtlenségnek nevezve egy ilyen lépést. A szakértő egyetért ezzel, sőt úgy fogalmazott: az áfacsökkentés gazdaságilag jelentős károkat tud okozni – írta meg az Origo alapján a Magyar Nemzet.

A lap az újabb Tisza-megnyilvánulást idézi, amelyben maga, a párt gazdasági programírója bizonyította be, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza a sokat emlegetett áfacsökkentést.

Az áfabevétel egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne

– fogalmazott Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén. Ez szöges ellentétben áll Magyar Péter korábbi ígéretével, amely szerint kormányra kerülve a párt a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát.

A Tisza egyik fő ígérete az áfacsökkentés volt, de most úgy tűnik, visszakoznának. Gazdaságpolitikai szempontból ennek hátterében az állhat, hogy

bár az áfacsökkentés társadalmi szempontból népszerű intézkedés lenne, gazdaságilag jelentős károkat tud okozni

– véli Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. 

