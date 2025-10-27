Szijjártó: az amerikai szankciók egyelőre nem érintik Magyarország energiaellátását

Majd leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság.

„Azt hiszem, hogy többségben voltak azok, akik azt gondolták, hogy az ukrajnai háborút könnyebb lesz megoldani, mint a közel-keleti helyzetet. Ez nem így lett. Ma a közel-keleti rendezés előrébb tart, de közös mind az ukrajnai, mind a közel-keleti válságban az, hogy gyakorlatilag Donald Trump személye jelenti a reményt a megoldásra” – hangsúlyozta.

Ezután rámutatott, hogy a Közel-Keleten évtizedeken keresztül rendre kudarcot vallottak a rendezési kísérletek, az igazi remény először 2020-ban, aztán pedig 2025-ben jött el arra, hogy a térségben élők nemzetiségtől és lakóhelytől függetlenül visszakapják az alapvető emberi jogukat a békés, nyugodt, biztonságos, terrortámadásoktól mentes életre.

„A közös a 2020-as és a 2025-ös reménységben az, hogy akkor is Donald Trump hozta a megoldást, és most is ő hozza a megoldást. Közös a kettőben az is, hogy nagyon sokan mondták akkor is, hogy ez lehetetlen, és sokan mondták most is, hogy ez lehetetlen. Sokan hitetlenkedtek akkor is meg most is, és sokan próbálták meggátolni a rendezést akkor is meg most is” – sorolta.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy az is közös az ukrajnai és a közel-keleti válságban, hogy túl sokan próbálják hátráltatni a béketeremtési kísérleteket.