Beruházások 1 órája

Szijjártó: hazánk sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai együttműködésből

„Magyarország nagyon sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai együttműködésből, ennek nyomán például már eddig is több mint tízezer munkahely jött létre hazánkban” – írta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter oldala

Szijjártó Péter az észak-kínai Hopej tartomány kormányzóját fogadta, majd a régió rendkívüli szerepét méltatta, rámutatva, hogy havonta ezer tehervonat indul onnan Európa felé, illetve több helyi vállalat is beruházást tervez Magyarországon.

Kifejtette, hogy Magyarország igen sokat profitált a Kínával fenntartott stratégiai együttműködéséből, hazánk elsőként csatlakozott Európában az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez, amelynek nyomán modern beruházások és több mint tízezer munkahely jött létre. „Ezért mi a saját tapasztalataink alapján ellenezzük a világ blokkosodását, és kiállunk a kölcsönös tiszteletre és szabályokra épülő világkereskedelem működése mellett” – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Jó lenne, ha Európa nem ideológiai, hanem gyakorlati alapon közelítene a Kínával való együttműködéséhez – tette hozzá.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!