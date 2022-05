Hétfőn időszakosan megvastagodó fátyolfelhők érkeznek fölénk, emellett gomolyfelhők is képződnek. Elsősorban a nyugati tájakon fordulhatnak elő erősebben felhős területek, máshol több órára kisüt a nap. Éjszaka nyugat felől vastagabb, zártabb felhősáv érkezik, amelyből elsősorban a Dunántúl keleti felén, valamint a Duna-Tisza közén záporok, zivatarok is várhatóak.

Kedden a felhőzet miközben északkelet, kelet felé vonul fokozatosan szakadozik, ezzel együtt a csapadéktevékenység is gyengül, szűnik. Ezt követően ismételten fátyolfelhők sodródnak fölénk, továbbá gomolyfelhők is képződhetnek, amelyekből zápor, zivatar is kialakulhat (nagyobb számban majd késő estétől).

A délkeleti szelet élénk, néhol, illetve zivatarok környezetében erős lökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 17 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős északkeleten több fokkal hűvösebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden az ország döntő részén 24 és 32 fok között várható, ám a tartósabban felhős, csapadékos részeken 20 fok körüli értékeket is mérhetünk.