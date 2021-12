Kutyák támadtak meg egy tízéves kislányt kedd reggel a Vasgyárban, a Sétány utcán, az Alternatíva Életfa Iskola előtt, kaptunk jelzést egyik olvasónktól.

A boon.hu olvasója azt is megírta, hogy az őrző-védő kutyák gazdája a szomszédos teniszpálya üzemeltetője. „Féltem a gyerekeket”, tette hozzá olvasónk - írja boon.hu.

Nagyobb baj is lehetett volna

Fotó: boon.hu

A boon.hu ellátogatott a helyszínre. Az iskola igazgatója nem kívánt nyilatkozni, azt mondta, csak a rendőrségnek köteles információkat adni. Az intézmény előtt azonban találkoztunk diákokkal, akik elmondták, hogy a mostani kutyatámadás nem az első volt, tavaly az egyik tanárnőt támadták meg az ebek. A kislány a buszmegálló felől igyekezett az iskolába, amikor elkapták a kutyák.

A tanulók is azt állították, hogy a megvadult ebek valószínűleg a teniszpályáról szöktek ki, de van, aki olykor kóbor kutyákat is lát a környéken. Most több gyerek is félve megy az iskolába, mert tartanak az újabb támadástól.