Felkavaró kutyatámadásról számoltak be a Facebookon. A Kőszegi-hegységben a királyvölgyi tanösvény környékén egy német juhászkutya rátámadt egy fiatal vaddisznóra és halálra marcangolta - írja a Ripost.

Az esetnek szemtanúja volt egy túrázócsoport is, egyikőjük osztotta meg a bejegyzést, amelyben azt írja, hogy:

„Ezt a fiatal vaddisznót egy túrázó csoport németjuhász jellegű kutyája ölte meg a mai napon, aminek többen is szem és fültanúi voltunk. A szomorú látvány a királyvölgyben fogadja az arra járókat. Tisztelettel és jóindulattal kérek mindenkit, hogy az ilyen esetek elkerülése végett is a kutyáját a természetben a hatályos jogszabályok alapján is pórázon vezesse” – írják a posztban.

Fotó: Facebook

A Ripost megkérdezte a Vadászkamara Vas megyei Szervezetének illetékesét, hogy mi a következménye az ilyen eseteknek:

„A kutya gazdája ilyen esetekben teljes mértékben felelősségre vonható, méghozzá azért, mert nem vezette pórázon az állatot. A vaddisznóknál két árkategóriát különböztetünk meg, a 20 és 50 kg közötti súlyú süldők 100 000 forintot, a még 20 kg alatti kismalacok pedig 50 000 forintot érnek. Ilyen jellegű baleseteknél, ha az illetékes vadásztársaságnál bejelentésre kerül az eset, a gazdának ki kell fizetnie a vadállat értékét. Az ilyen túra útvonalakon ahol vadállatokba ütközhetünk mindig kötelező pórázon tartani a kutyát. Ezt minden gazdának tudnia kellene és általában tudja is. Nem tudom, hogy ebben az esetben miért nem tartotta be ezt a szabályt a kutya gazdája” – mondta a Vadászkamara Vas megyei szervezetének a titkára.