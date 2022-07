„A tűz oka egyelőre ismeretlen, a tűzvizsgálati eljárás folyamatban van” – nyilatkozta a Borsod Online-nak Rinyu Zsuzsanna, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, aki azt is megerősítette portálunknak, hogy az első helyszíni szemle már megtörtént szombaton. Azt is megtudtuk, hogy a tűz során nem sérült meg senki, és csak elvétve egy-egy parázsló gócpont lehet a több mint 100 hektáros területen, amelyet folyamatosan ellenőriznek a katasztrófavédelem munkatársai, és szükség esetén be is avatkoznak - írja a boon.hu.

Forrás: Ádám János / boon.hu

Pénteken este ütött ki tűz a Bükk hegységben, amelyet szombat hajnalra sikerült megfékezniük a tűzoltóknak.

A tűzvizsgálat eredményétől függ, hogy indul-e büntetőeljárás az ügyben, mert még nem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet

– mondta a boon.hu megkeresésére Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztály sajtóreferense, aki azt mondta az útlezárásokat már megszüntették, így újra a megszokott rend szerint tudnak haladni az arra közlekedők.

Forrás: Ádám János / boon.hu

A portál kereste a Bükki Nemzeti Parkot is, akik későbbre ígértek tájékoztatást, annyit tudunk meg, hogy jelenleg is a kárfelmérés zajlik a területen, és még nem tudják megbecsülni a kár mértékét.