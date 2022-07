Frissítve:

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága megerősítette a hírt, az alábbi közleményt adták ki:

Vízben tűntek el a büntetés-végrehajtás munkatársai

Szolgálati feladataik ellátása során tűnt el két kollégánk a vízben Rácalmáson, a Kis-Duna-ághoz tartozó területen ma délelőtt.

Az elsődleges információk alapján a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet és a Márianosztrai Fegyház és Börtön munkatársai szolgálati ebek kiképzését végezték a helyszínen, melynek során – eddig nem ismert okból – a vízben elmerültek. A büntetés-végrehajtási szervezet, a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai jelenleg is nagy erőkkel keresik az eltűnt kollégáinkat.

A duol.hu munkatársai délelőtt kapták a hírt, miszerint a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és a mentőszolgálat is kivonult Rácalmásra, a szigetre átvezető Kis-Duna hídhoz. Egyelőre hivatalos tájékoztatást nem kaptak még, de több forrásuk is megerősítette, hogy a büntetés-végrehajtás két kollégáját keresik a vízben. A helyszínen van a Terror Elhárítási Központ is, amely lezárta a területet, és drónokat, búvármentőket, valamint három mentőcsónakot is bevetettek a keresésükre.

A híd aljától körülbelül 5-7 méterre (Dunaújváros irányába) egy nagyon veszélyes, mély - egyes informácók szerint 15-20 méteres gödör van, amely természetes módon alakult ki a híd pillérei után keletkezett örvények miatt: olyan erős sodrása van, hogy ha valakit elkap, akkor egyszerűen nem tud felfelé-kiúszni belőle.

A helybéliek emlékezése szerint az örvény már több áldozatot is követelt, volt egy kisgyermek és katonatiszt is, akik ezen a helyen belefulladtak az örvény miatt a Dunába.

A duol.hu úgy tudja, hogy szolgálati kutyákkal voltak jelen a bv. intézet munkatársai, mert kiképző gyakorlatot tartottak: a feltételezések szerint egyikük elsüllyedhetett a veszélyes részen, míg a másikuk utána ugrott, társa segítségére.