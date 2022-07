Kalmár Zsolt ezredes, Nógrád megyei bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes egy keddi sajtótájékoztatón elmondta: a testvérpár három testvérükkel, édesanyjukkal és nevelőapjukkal 2004 nyarától 2009 nyaráig élt egy háztartásban Diósjenőn, amikor a kiskorú gyerekeket a gyámhatóság védelembe vette, és gyermekotthonba kerültek, ahonnan többször hazaszöktek.

Az adatok szerint a férfi 2009 márciusában közös lakásukban családi vitát, hangos szóváltást követően bántalmazta a lányt, aki a helyszínen meghalt. Ezután, hogy a felelősségre vonást elkerülje, elásta a holttestet.

A rendőrök a férfit gyanúsítottként kihallgatták, aki ennek során nem volt együttműködő. A hatóság tagjai a további számos tanúkihallgatással párhuzamosan a férfi diósjenői volt tartózkodási helyének udvarán 2022. július 1-jén egy elrejtett női holttest maradványait tárták fel, aki feltehetően az eltűntként körözött 19 éves lány, aki az emberölés sértettje.

A Nógrád megyei nyomozók a beszerzett – elsősorban személyi – bizonyítékok láncolata alapján a 47 éves férfit 2022. június 30-án diósjenői lakhelyén elfogták és őrizetbe vették.

Az egyes médiahírekkel ellentétben nem találtak sem a környéken lakók, sem a hozzátartozók, sem pedig a háziorvos a területen emberi csontokat, így azt nem is közölhették a nyomozóhatósággal

- írja a police.hu.

A múlt csütörtökön elfogott férfi letartóztatásáról vasárnap döntött a bíróság. Ellene szexuális bűncselekmény miatt vádemelési javaslatot tettek az ügyészségen.

A keddi sajtótájékoztatót követően megdöbbentő felvételt közölt a rendőrség: videón mutatták be a maradványok megtalálásának pillanatait. Először közölt képeket, sőt videót a diósjenői tragédia helyszínéről a rendőrség. A Nógrád megyei nyomozók korábban el is fogták azt a 47 éves diósjenői férfit, akit a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítanak egy 13 éve eltűntként körözött lány megölésével. A felvételeken a férfi előállításának pillanatai is láthatók - írja a nool.hu.