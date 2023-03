A kommentekben egy videó is feltűnt az esetről, és több szemtanú is megszólalt, egyikük azt írta, mögötte ment el a vonat, először csak lassított, majd teljesen megállt, ő azt hitte, azért állt meg, mert valakit elütött, főleg, mert ezután megjelentek a rendőrök és a tűzoltók is.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az esettel kapcsolatban a baon.hu-nak a következőket nyilatkozta:

„A történtekkel összefüggésben a Bajai Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntett elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen. A nyomozás érdekeire tekintettel egyéb információt jelenleg nem áll módunkban közölni.”