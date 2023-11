A Debreceni Egyetem szerda este azt közölte az MTI-vel, hogy a balesetet követően a Klinikai Központba öt sérültet szállítottak, közülük négy embert a berettyóújfalui Gróf Tisza István Campuson láttak el, a vizsgálatok után hárman már el is hagyhatták a kórházat, egy beteget pedig a traumatológiai osztályon kezelnek.

Az egyetem tájékoztatása szerint a Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusára egy súlyos, életveszélyes sérültet szállítottak, akit az operációt követően az intenzív osztályon ápolnak.

A Bors csütörtökön elérte a személyvonat egyik utasát, akit szintén kórházba szállítottak.

– Kórházi kezelésben részesültem, még megfigyelés alatt tartanak – mondta a lapnak Péter.

A cikk egy MÁV-nál dolgozó férfi információira hivatkozva azt írja, hogy a debreceni kórházba szállított mozdonyvezető egyelőre kómában van.

A Bors az Országos Mentőszolgálatot is megkereste, nekik nem volt új információjuk a mozdonyvezető jelenlegi állapotáról. A lap megkereste a debreceni kórház sajtóosztályát is, de ők a cikk megjelenéséig nem erősítették meg és nem is cáfolták a híreket.