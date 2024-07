Rétvári Bence kiemelte: az emberölés az a bűncselekmény, amellyel szemben a legfontosabb a lehető legszigorúbban fellépni, hiszen az emberi élet a legjelentősebb védendő érték. Ezért az erőszakos bűncselekmények elkövetőivel szemben Magyarország büntető jogszabályai különösen szigorúan lépnek fel, a hazai büntető törvénykönyv Európa legszigorúbb törvénye ebből a szempontból - tette hozzá. Példaként említette a "három csapás" törvényt.

A jogszabályok szigora mellett ugyanakkor fontos elrettentő eszköz a felderítés hatékonysága is - húzta alá. Megjegyezte: akik embert ölnek, azokat kivétel nélkül el kell fogni és ez az elmúlt négy évben maradéktalanul teljesült, így Magyarországon az emberek biztonságban érezhetik magukat. Ezért köszönet illeti a rendőrséget, annak minden munkatársát - hangsúlyozta Rétvári Bence.

Az államtitkár úgy fogalmazott: igaz ez azért is, mert az elmúlt másfél évtizedben 60 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma hazánkban. A bűnözés visszaszorításának elsődleges eszköze, ha a bűnözők börtönbe kerülnek - mondta, rámutatva arra, hogy ma már csaknem háromezerrel több rendőr dolgozik, mint 15 évvel ezelőtt.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy az eredményes bűnüldözés nélkülözhetetlen feltétele a rendőrök munkájának megbecsülése. Ennek kapcsán emlékeztetett: az elmúlt két évben megvalósult két béremelés is ezt a célt szolgálta. Mindemellett a szervezettség is elengedhetetlen az emberölések hatékony felderítésében, amit a vármegyei rendőrkapitányságok és az országos szervek, illetve szakértői intézetek együttműködése biztosít - fűzte hozzá.

A sajtótájékoztatón Péter Kálmán, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság alosztályvezetője a gyöngyösi emberölési ügy részleteit felidézve elmondta: 2022. szeptember 2-án éjszaka férje eltűnése miatt tett bejelentést egy nő Budapesten, a IV. kerületi rendőrkapitányságon. Másnap egy gyöngyösi építkezés közelében megtalálták a férfi által használt személyautót, majd az eltűnés körülményei miatt a nyomozás emberölés gyanúja miatt folytatódott.