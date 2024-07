– A vezetésem alatti időszakra három főtémát határoztam meg, amiket mindenképpen szeretnék megvalósítani. A templom 2010-ben megépült, ezt kipipálhatjuk, közel van a „pipához” az Ópusztaszert, Baksot, Csanyteleket, Tömörkényt és Felgyőt összekötő kerékpárút megvalósulása – ennek keretében híd épül a Dong-éri főcsatornán –, a harmadik a vizes élőhely rekonstrukciója – kezdte beszélgetésünket Búza Zsolt, Baks újraválasztott polgármestere.

Búza Zsolt polgármesterrel a következő 5 év terveiről beszélgettünk. Fotó: Imre Péter

Utóbbi 30 hektárt érint, a magyar állammal és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal összefogva végzik el, és a projekt a vízmegtartáson kívül turisztikai célt is szolgál majd, ami kitörési lehetőség a községnek, bivalyrezervátummal, kerékpáros és vízi turizmussal, horgászhelyekkel.

– Baks a természet ölelésében tájvédelmi körzetben fekszik a Tisza talán legszebb kanyarulatával és az 1879-ben átszakadt töltésdarabbal, vagyis minden adottságunk megvan ahhoz, hogy rekreációs hellyé váljunk – fűzte hozzá a faluvezető.

– A következő ciklusban is az egyik legfontosabb cél, a Covid-járvány utáni időszakban, folytatni rendezvényekkel a közösség összekovácsolását – 18 ilyen esemény lesz –, a hídépítést az emberek között, ami eddig sikerült – említette Búza Zsolt. Szerepel a tervekben a belterületi utak, utcák javítása, a Dózsa György utca egy szakaszának és a Tulipán utcának a portalanítása, aszfaltozása és a Levelényi út rekonstrukciója. A Fejlesztendő Települések Programban a Máltai Szeretetszolgálattal dolgozik együtt az önkormányzat, amiben felzárkóztató és integrációs elemek is szerepelnek. A közösségi események közül megemlíthetjük a Cápakeltetőt, vagyis az ifjú, kezdő vállalkozók klubját, a „Kattints nagyi!” programot, de lesznek egészségnapok, sportágválasztók és kerékpáros túrák is a kínálatban, amit még hosszan sorolhatnánk.

– Nagyon fontos a munkahely. A hatékony munkaerő-közvetítéssel kapcsolatban beadott pályázatunk van – aminek Baks a gesztora –, a Duna Régió Stratégiában, amiben Magyarországon kívül Románia, Szerbia, Bulgária, Németország és Bosznia-Hercegovina is részt vesz. Ne felejtsük el a piacot sem: újabb fejlesztési ütemként csarnokot akarunk oda építeni – zárta mondandóját a ciklusról Búza Zsolt.