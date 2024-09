A hétvégén hirtelen betört hideg és esős idő megviselte a hazánkon átvonuló fecskéket: tömegesen kerestek az elmúlt napokban menedéket, rengeteg pedig el is pusztult. A riadtan repkedő, vagy éppen fedett helyre húzódó szárnyasokról vármegyénkben is több posztot lehetett látni, jóval súlyosabb volt azonban a helyzet a Balaton környékén és Nyugat-Magyarországon, ahol még utat is zártak le, hogy a mozgásképtelen állatokat ne gázolják el.

Vármegyénkben is többen próbálnak otthoni körülmények között segíteni a fecskéknek. Fotó: Török János

A közösségi oldalakon számtalan jó tanácsot lehetett olvasni, hogyan segíthetünk ezeken a védett madarakon, a szakember szerint azonban ezek többsége félrevezető volt.

Nem a magyarországi fecskék hullanak

– Gyűrűzési adatokból tudjuk, hogy a most bajbajutott fecskék – elsősorban füsti fecskékről van szó – nem a hazánkban fészkelő egyedek, azok ugyanis már elrepültek. Ezek a Skandináv országokból jöttek és szeptember közepétől a hónap végéig vonulnak át az országon – mondta el lapunknak Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület titkára.

– A hosszú távú vonulás minden esetben veszélyes: az átlagos énekesmadár fajok egyedeinek 90 százaléka nem éli túl, vagyis 10 kikelt fiókából csak egy tér vissza tavasszal. Ez sok okra vezethető vissza: áldozatul esnek a ragadozóknak, de az aszály vagy egy nagy vihar is okozhatja a vesztüket. Ahogyan a mostani, hazai, extrém időjárás is. Vagyis a hasonló esetek szinte törvényszerűek, az ilyenkor általában megszokott magyarországi időjárási körülmények között azonban ezt mi nem tapasztaljuk, nem a szemünk előtt zajlik – hangsúlyozta a szakember. Hozzátette, 2008-ban és 2017-ben szintén ebben az időszakban volt nagy esőzés.

– Ez egyébként sok énekesmadarat nem zavar, a fecske azonban repülő rovarokkal táplálkozik. Mivel pedig ilyen hidegben, illetve esőben a rovarok nem repülnek, ezek a madarak nem találtak táplálékot és legyengültek – magyarázta a jelenség hátterét Tokody Béla.

A kitett eleség semmit nem segít rajtuk

Sokan mindezek miatt most felcsaptak önkéntes madármentőnek: begyűjtik a fecskéket, megpróbálják etetni az egyedeket, ez azonban a legtöbb esetben a szakember szerint felesleges, sőt akár nagyobb bajt is okozhat.