A hétvégén, pontosan szombaton véget ért a SZIN, vasárnapra a pakolás, a takarítás maradt. A nyár utolsó nagy buliján a fiatalok – és az idősebbek is – kiereszthették a gőzt, fantasztikus napokat tölthettek együtt kedvenceikkel, a népszerű bandákkal. Szeptembertől pedig jöhet újra a tanulás – vagy a munka –, és a hajtás azért, hogy kitűnők, színötösök legyenek, mint a lapunkban és online felületünkön szereplő gyerekek. Így jöhet a SZIN-re szín. Ez az élet kártyajátéka – a hasonló nevűt fiatalként sokat játszottuk, vertük a blattot –, ami kötelességekből, feladatokból és szórakozásból, szabadidőből áll. Mindkettő kell.

SZIN-re szín: így kell következniük egymást az életben. Fotó: Karnok Csaba

Próbálj meg lazítani

Furcsa számomra leírni ezeket a mondatokat. No, nem azért, mert állandóan lógtam, hanyagoltam a tanulást – bár a matek, a kémia és a fizika nélkül el tudtam volna képzelni az órarendet – és kerültem a munkát. Éppen ellenkezőleg, túl sokat töltöttem a kötelezőkkel, azzal, hogy minél jobb jegyet szerezzek, olykor meghazudtolva ezzel valós képességeimet. És ez nem dicsekvés, vagy hencegés, ez a tény. Nehezen engedtem el magam, képtelen voltam lazítani és átengedni magam az örömöknek, a buliknak, a táncnak. Utóbbit nem is szerettem, botlábúnak tartottam magam, holott visszagondolva csak arról volt szó, hogy görcsöltem, ideges voltam, és attól tartottam, botlábam, esetlenségem miatt kiröhögnek. Persze, soha nem történt meg, de a feszültség megmaradt. Az aggályoskodás, a túlaggódás később is elkísért, azt hiszem, még mindig velem van. Pedig az igazságra már régen rádöbbentem: nem lehet az íjat mindig felhúzva, megfeszítve tartani. Már csak eszerint kellene élni.

SZIN-re szín, ez a helyes

Ezért állapítottam meg „bölcsen”, a feladatoknak és a szórakozásnak egyensúlyban kell lenni, követni, váltania kell egymást. Az mindegy, melyik van előbb, viszont mindkettőben fel kell oldódnunk, át kell engednünk magunkat ennek is, annak is. Így nyerhetünk az élet kártyajátékán, mert a SZIN-re mindig szín jön, a színre meg SZIN.