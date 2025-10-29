Próbanyelvvizsgával és interaktív kihívásokkal vár a nyelvek és kultúrák napja Szegeden

A városban is megünneplik a világ sokszínűségét. Különleges rendezvénnyel készül az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet és a Rézhárs Bisztró. Mutatjuk, hogyan zajlik majd a nyelvek és a kultúrák napja Szegeden.

Közeleg a nyelvek és kultúrák napja Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

Nyelvek és kultúrák napja Szegeden – különleges rendezvény a láthatáron

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet és a Rézhárs Bisztró közös összefogásából jött létre a nem mindennapi rendezvény. A november 4-én megrendezésre kerülő eseményen interaktív feladatokban próbálhatják ki magukat az érdeklődők. Különböző nyelvi és kulturális játékokban tehetik próbára tudásukat és kreativitásukat, a legjobbak között értékes nyereményeket sorsolnak ki.

Nyelvvizsgafeladatok terepen

A helyszínen lehetőség lesz arra is, hogy angol és német nyelvből közép- és felsőfokú rövidített írásbeli próbanyelvvizsgákat tölthessünk ki, amelyek eredményét már ott helyben megtudhatjuk.

Fontos tudnivalók

Időpont: november 4. (kedd): 10:00 – 15:30

Helyszín: Kapca x Rézhárs Bisztró (Szeged, Rákóczi utca 1.)

Belépés: ingyenes

Ezekkel a kihívásokkal készülnek

Vaktérkép

Országok és ételek

Népzene felismerés

Ország – város tabu

Nyelvi játékok és fejtőrök

Országismereti és kulturális feladványok

Próbanyelvvizsgák

Online játékok és kvízek