Próbanyelvvizsgával és interaktív kihívásokkal vár a nyelvek és kultúrák napja Szegeden
Próbanyelvvizsga, interaktív feladatok és országismereti kvízek: ilyen és ehhez hasonló feladatokkal készül az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézete. Így zajlik majd a nyelvek és kultúrák napja Szegeden.
A városban is megünneplik a világ sokszínűségét. Különleges rendezvénnyel készül az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet és a Rézhárs Bisztró. Mutatjuk, hogyan zajlik majd a nyelvek és a kultúrák napja Szegeden.
Nyelvek és kultúrák napja Szegeden – különleges rendezvény a láthatáron
Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet és a Rézhárs Bisztró közös összefogásából jött létre a nem mindennapi rendezvény. A november 4-én megrendezésre kerülő eseményen interaktív feladatokban próbálhatják ki magukat az érdeklődők. Különböző nyelvi és kulturális játékokban tehetik próbára tudásukat és kreativitásukat, a legjobbak között értékes nyereményeket sorsolnak ki.
Nyelvvizsgafeladatok terepen
A helyszínen lehetőség lesz arra is, hogy angol és német nyelvből közép- és felsőfokú rövidített írásbeli próbanyelvvizsgákat tölthessünk ki, amelyek eredményét már ott helyben megtudhatjuk.
Fontos tudnivalók
- Időpont: november 4. (kedd): 10:00 – 15:30
- Helyszín: Kapca x Rézhárs Bisztró (Szeged, Rákóczi utca 1.)
- Belépés: ingyenes
Ezekkel a kihívásokkal készülnek
- Vaktérkép
- Országok és ételek
- Népzene felismerés
- Ország – város tabu
- Nyelvi játékok és fejtőrök
- Országismereti és kulturális feladványok
- Próbanyelvvizsgák
- Online játékok és kvízek
