SZTE

55 perce

Próbanyelvvizsgával és interaktív kihívásokkal vár a nyelvek és kultúrák napja Szegeden

Címkék#nyelv#kultúra#Szegedi Tudmányegyetem

Próbanyelvvizsga, interaktív feladatok és országismereti kvízek: ilyen és ehhez hasonló feladatokkal készül az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézete. Így zajlik majd a nyelvek és kultúrák napja Szegeden.

Kis Zoltán

A városban is megünneplik a világ sokszínűségét. Különleges rendezvénnyel készül az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet és a Rézhárs Bisztró. Mutatjuk, hogyan zajlik majd a nyelvek és a kultúrák napja Szegeden.

Nyelvek és kultúrák napja Szegeden
Közeleg a nyelvek és kultúrák napja Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

Nyelvek és kultúrák napja Szegeden – különleges rendezvény a láthatáron 

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet és a Rézhárs Bisztró közös összefogásából jött létre a nem mindennapi rendezvény. A november 4-én megrendezésre kerülő eseményen interaktív feladatokban próbálhatják ki magukat az érdeklődők. Különböző nyelvi és kulturális játékokban tehetik próbára tudásukat és kreativitásukat, a legjobbak között értékes nyereményeket sorsolnak ki. 

Nyelvvizsgafeladatok terepen 

A helyszínen lehetőség lesz arra is, hogy angol és német nyelvből közép- és felsőfokú rövidített írásbeli próbanyelvvizsgákat tölthessünk ki, amelyek eredményét már ott helyben megtudhatjuk. 

Fontos tudnivalók 

  • Időpont: november 4. (kedd): 10:00 – 15:30 
  • Helyszín: Kapca x Rézhárs Bisztró (Szeged, Rákóczi utca 1.)
  • Belépés: ingyenes 

Ezekkel a kihívásokkal készülnek 

  • Vaktérkép
  • Országok és ételek
  • Népzene felismerés 
  • Ország – város tabu 
  • Nyelvi játékok és fejtőrök 
  • Országismereti és kulturális feladványok 
  • Próbanyelvvizsgák 
  • Online játékok és kvízek 

