Ne dőljön be a csalóknak – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hívja fel a figyelmet
Egyre több gyanútlan ember esik áldozatul azoknak, akik kéményseprőnek adják ki magukat, majd készpénzt kérnek a „munkájukért”. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kéri a lakosságot, legyenek óvatosak, és ne fizessenek a csalóknak. Mutatjuk, milyen jelekből ismerhetjük fel, ha valaki nem valódi kéményseprő.
Az elmúlt években egyre gyakoribb, hogy csalók országos vagy önkormányzati szervek munkatársainak adják ki magukat. Most az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hívja fel a figyelmet arra, hogy ismét kéményseprőnek álcázott csalók járják az országot.
Az idősebb korosztály a célpontban - kéményseprőnek adják ki magukat a csalók
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzésében hangsúlyozza: hívjuk fel az idősebb társaink figyelmét a lehetséges csalók megjelenésére. Többnyire őket verik át a magukat kéményseprőnek kiadó csalók, akik soha nem a katasztrófavédelem szakemberei. Az intézet minden munkatársa végzett szakmunkás, akik arcképes igazolvánnyal rendelkezik és egységes munkaruhát viselnek.
Nincsenek alvállalkozók, a kéményseprés a családi házban élők számára ingyenes, csupán egy időpontot kell egyeztetni a munkálatok elvégzéséhez. A társasházakban úgynevezett sormunkában, az érintettek kiértesítését követően történik meg az égéstermék elvezetőnek felülvizsgálata. Ha a megjelent „kéményseprő” meg kívánja téríttetni az elvégzett munkát, biztosak lehetünk abban, hogy csalás áldozatai vagyunk. A kéményseprés magányszemélyek lakóépületeinek esetében teljesen ingyenes.
Mit tehetünk akkor, ha gyanút fogunk?
A katasztrófavédelem munkatársai hivatalos fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, így az első lépés, hogy az kéményseprőt igazoló okmányt kérjük el. Ha a megjelent személy készpénzt kér, semmilyen körülmények között ne adjunk neki: ahogy említettük a kémények felülvizsgálata ingyenes, az illetékes kéményseprők soha nem kezelnek készpénzt, valamint egyéb esetekben csekk vagy utalás formájában tudjuk megtéríteni a kirótt összeget. Fontos, hogy rögzíteni kell az illetékes személy adatait és értesítenünk kell a katasztrófavédelmet valamely hivatalos elérhetőségén.
Bejelentést az 1818-as kormányzati ügyfélvonalon (9.1-es menüpont) tehetünk.
