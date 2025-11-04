Ne dőljön be a csalóknak – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hívja fel a figyelmet

Az elmúlt években egyre gyakoribb, hogy csalók országos vagy önkormányzati szervek munkatársainak adják ki magukat. Most az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hívja fel a figyelmet arra, hogy ismét kéményseprőnek álcázott csalók járják az országot.

Kéményseprőként csalhatnak ki készpénzt a csalók. Illusztráció: Shutterstock

Az idősebb korosztály a célpontban - kéményseprőnek adják ki magukat a csalók

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzésében hangsúlyozza: hívjuk fel az idősebb társaink figyelmét a lehetséges csalók megjelenésére. Többnyire őket verik át a magukat kéményseprőnek kiadó csalók, akik soha nem a katasztrófavédelem szakemberei. Az intézet minden munkatársa végzett szakmunkás, akik arcképes igazolvánnyal rendelkezik és egységes munkaruhát viselnek.

Nincsenek alvállalkozók, a kéményseprés a családi házban élők számára ingyenes, csupán egy időpontot kell egyeztetni a munkálatok elvégzéséhez. A társasházakban úgynevezett sormunkában, az érintettek kiértesítését követően történik meg az égéstermék elvezetőnek felülvizsgálata. Ha a megjelent „kéményseprő” meg kívánja téríttetni az elvégzett munkát, biztosak lehetünk abban, hogy csalás áldozatai vagyunk. A kéményseprés magányszemélyek lakóépületeinek esetében teljesen ingyenes.

Mit tehetünk akkor, ha gyanút fogunk?

A katasztrófavédelem munkatársai hivatalos fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, így az első lépés, hogy az kéményseprőt igazoló okmányt kérjük el. Ha a megjelent személy készpénzt kér, semmilyen körülmények között ne adjunk neki: ahogy említettük a kémények felülvizsgálata ingyenes, az illetékes kéményseprők soha nem kezelnek készpénzt, valamint egyéb esetekben csekk vagy utalás formájában tudjuk megtéríteni a kirótt összeget. Fontos, hogy rögzíteni kell az illetékes személy adatait és értesítenünk kell a katasztrófavédelmet valamely hivatalos elérhetőségén.

Bejelentést az 1818-as kormányzati ügyfélvonalon (9.1-es menüpont) tehetünk.