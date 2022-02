Immár teljes a Panoráma Színpad, a Hangfoglaló Udvar, a Harcsa Veronika Udvar, a Kaláka Versudvar, a Poket Udvar és a Hobo Klub fellépőinek listája, valamint további hét helyszín programja elérhető a Művészetek Völgye Fesztivál honlapján.

A színpadokon a legkülönfélébb műfajokban szólalnak meg az előadók, a programban a fesztiválkedvencek mellett az idén is helyet kapnak különleges, jubileumi koncertek és feltörekvő előadók is

- olvasható a szervezők közleményében.

A Panoráma Színpadon játszik a Bohemian Betyars, a Blahalouisiana, a Csík Zenekar, a Budapest Bár, az Anna and The Barbies, a Hiperkarma, az Elefánt, a Vad Fruttik, az Esti Kornél, a Margaret Island, a 30Y, Szabó Balázs Bandája, Dés László vendégeivel érkezik a fesztiválra, a Parno Graszt pedig ott ünnepli alapításának 30. évfordulóját.

Az idén a Panoráma Színpadon lép fel a Ricsárdgír, a Carson Coma és az Aurevoir is. A közleményben Oszkó-Jakab Natália, a fesztivál igazgatója kiemeli: mindig figyeltek arra, hogy a fiatal tehetségek pályáját is segítsék, és lehetőséget adjanak nekik a fesztiválon.

A fesztivál vendégei az idén is több fiatal előadóval találkozhatnak, köztük az új lemezes Platon Karataevvel és Sorbonne Sexuallal, az újvonalas hazai hip-hop szcénából Beton.Hofi és Dé:Nash érkezik az eseményre, fellép az Analog Balaton, valamint Deva is.

A programban helyet kapott a Fran Palermo, a VHK, a Konyha, a Hősök, a Pontiac, a Kiscsillag, a Middlemist Red, Péterfy Bori, az Idegen, az Ivan and The Parazol, a colorStar, Perrin, Iamyank, Barkóczi Noémi, a Mörk, Lovasi András, Kollár-Klemencz László, a Harcsa Veronika-Gyémánt Bálint Quartet és Hobo is.

A fesztivál Kaláka Versudvara irodalmi programokat kínál, az érdeklődők részt vehetnek Lackfi János Versműhelyein és zenés versimpróin is. Tavaly debütált Vigántpetenden Vecsei H. Miklós és a Poket közösségi udvara, ahol elsősorban irodalmi és zenés programokat kínálnak.

A Színház Színpadnál láthatja a közönség az Orlai Produkció, az Art-Színtér és a Proton Színház darabjait. A Cirque du Tókertben Oláh Ibolya ad színházkoncertet, fellép az Óbudai Danubia Zenekar, a Bandart, egyszemélyes előadással érkezik a fesztiválra Andrej Tomse szlovén előadóművész, és az idei programban is szerepel a Firebirds.

A fesztiválon megtalálhatók lesznek többek között a MANK ArtPorta művészeti workshopjai és előadásai, a Tarisznya Udvar beszélgetései, a LEMangUria mozdulatművészeti közösség programjai, valamint a Petendi Pajta, ahol az Önismereti diszkó várja a látogatókat.

A részletes program a www.muveszetekvolgye.hu oldalon érhető el.

Borítókép: Harcsa Veronika énekesnő a 30. Művészetek Völgye fesztivál hivatalos megnyitóján Kapolcson 2021. július 23-án