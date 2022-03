24 Duna-menti országból származó művész, köztük 3 magyar mutatkozik be a Németország, Ausztria és Szlovákia után Magyarországon, a Pécsi Galériában megnyílt Kunst am Strom, vagyis A művészet áramában című nagyszabású nemzetközi kiállításon. A Zsolnay Örökségkezelő NKft. tájékoztatást adott róla, hogy az április 10-ig látogatható tárlaton 8 Duna-menti ország, Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária művészeti életébe pillanthatnak be az érdeklődők.

A tárlaton képzőművészek és írók keresik a válaszokat korunk legégetőbb kérdéseire a klímakatasztrófától a világjárványon át egészen a háborúig.

A Duna-mente olyan gazdag történelmi és művészeti hagyományokkal bír, hogy ezekben a súlyos kérdésekben is izgalmas és művészileg innovatív válaszok születtek a régió alkotóitól. Az egyes országok kurátorai 2-3 művésztől válogattak be műveket az anyagba, főképp 2 generációra koncentrálva: olyanokra, akik még megélték Európa megosztottságát, a vasfüggöny létét, és a náluk jóval fiatalabbakra, akik már az egyesült Európában születtek és nőttek művésszé.

A kiállításnak szoros pécsi kötődései vannak: a magyar kurátor Somody Péter festőművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának professzora, aki egyben az egyik magyar kiállító, Imreh Sándor és Pertics Flóra mellett. Továbbá a művekhez választott szövegek szerzői túlnyomórészt a Pécsi Íróprogramban részt vett szerzőktől származnak.

A Kunst am Strom kiállítás április 10-ig marad Pécsett, majd Zágrábba, onnan pedig Temesvárra, Újvidékre és végül Szófiába költözik. A tárlatról további információk találhatók a pecsigaleriak.hu weboldalon.

Borítókép: Facebook / Pécsi Galériák