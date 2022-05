Az elmúlt időszak a pandémia miatt a folyamatos újrakezdések időszaka volt a kulturális intézményekben, köztük a kaposvári Csiky Gergely Színházban – írja az Origo.

Októbertől összevonták a kaposvári kulturális intézményeket, s a közművelődési feladatok ellátása került most az irányításuk alá .

– Az összevonás izgalmas lehetőség abból a szempontból, hogy egységes kulturális márkát tudunk létrehozni

– hangsúlyozta Fülöp Péter, hozzátéve, hogy a művelődési házból minőségi befogadó színházat építenek, ahová meg tudják hívni majd a partnereiket. Eddig azért nem volt rendszeresen lehetőség erre, mert a saját előadásaikat játszották folyamatosan, telt ház előtt.

Az új játszóhely lehetőséget teremt arra, hogy a könnyedebb, szórakoztatóbb, de minőségi előadásokat ott vigyék színpadra.

Fülöp Péter elmondása szerint a koncertterem, ami egyben az art mozi is, olyan lehetőségeket tartogat, amelyeket szeretnének a legjobban kihasználni, emellett természetesen a komolyzene is teret kap. Operagálát rendeznek, Rost Andrea, Balázs-Piri Soma érkezik egy-egy koncerttel. Míg a galériában május végén egy Mednyánszky-kiállítás nyílik.

– Ez óriási öröm, hogy vidéken tudunk egy ilyen minőségű tárlatot bemutatni. Komoly szövetségesünk ebben Baán László főigazgató úr, aki a képek felét biztosította, de magángyűjtőktől is szép anyagot sikerült összeszednünk. Amikor ez a kiállítás véget ér, bezárjuk a galériát két hónapra, felújítjuk, modernebbé tesszük, és szeptember végén izgalmas kiállítással nyitjuk újra

– fejtette ki Fülöp Péter.

Az interjúban szóba került a színházi élet jelene és jövője is, amely kapcsán az igazgató így fogalmazott:

– Az elmúlt években a magyar kultúra és az előadó-művészet soha nem látott forrásokat kapott, soha nem látott stabilitásban működött. Gondoljunk például a színházak közös működtetési megállapodásaira, amely olyan működési, finanszírozási stabilitást jelent, amire korábban nem volt példa. Sorra újulnak meg a színházaink. A kaposvári az első vidéki színház, amit felújítottak, és a szolnoki színház is megújult. De készül a debreceni, és előkészítés alatt áll a veszprémi és a győri színház felújítása is. Látszik, hogy elindult egy folyamat. A kormány fontosnak tartja a színházi világot, fontosnak tartja az előadó-művészetet, és erre áldoz is.

De a magyar kultúra és előadó-művészet fontos feladat előtt áll. A helyzet, ami jelenleg látható a világban, olyan kihívások elé állítja a magyar és persze az európai kultúrát, amelyre reagálni kell.

– Azt látom, hogy mivel jó állapotban vagyunk, jól is tudunk majd reagálni. Meg kell vizsgálni, hogy strukturálisan szükség van-e változtatásokra, kell-e racionalizálni a működést. Úgy gondolom, hogy a kormányzat elkötelezett abban, hogy a kultúrát tovább finanszírozza, de nekünk is meg kell találni azokat az együttműködési lehetőségeket – például a koprodukciókat –, amelyekkel faragni lehet a költségeken – mutatott rá.

Az igazgató a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel van kapcsolatáról is beszélt. Mint mondta, dolgoznak egy izgalmas képzésfejlesztésen, amelybe Vidnyánszky Attila vonta be.

– Tizenéves felsőoktatási múltam van a korábbi időszakból, most egy kulturális menedzserképzésen dolgozunk. A vizsgákra nem jutok el, mert a színház-igazgatói és helyettes államtitkári feladataim nem teszik lehetővé, de ez nem is az én dolgom. A művészeti vezető és a kollégák figyelik a vizsgákat. Dolgozunk azon, hogy Kaposvárhoz is kössünk majd fiatal színészeket

– hangsúlyozta.

Ami a különböző értékrendű művészek közötti párbeszédet illeti, Fülöp Péter szerint dolgozni kell rajta. Közeledni csak akkor lehet, ha mind a két részről van erre igény és nyitottság.

De amíg ekkora a távolság, nem lesz könnyű.

– Többségében nem rajtunk múlik. Amikor csupán azért, mert valami konzervatív vagy valamelyik művész jobboldali értéket képvisel, és a másik oldalon emiatt eleve elutasított lesz, akkor végtelenül nehéz pozitívan látni a jövőt. Láttuk az SZFE modellváltásánál is, hogy egészen egyszerűen nem ülnek le a tárgyalóasztalhoz a baloldali művészek.

A teljes interjút ITT olvashatják.