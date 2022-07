A rendezvény egyik legjobban várt eseménye idén is a nemzetközi, pénzdíjazásos Zsolnay Light Art Fényfestőverseny lesz: ennek keretében a pécsi székesegyház monumentális homlokzatát keltik életre háromdimenziós, mozgó fényalkotásaikkal spanyol, francia, német, thaiföldi és magyar fényművészek. A - nagyjából 5-5 perces - versenyalkotásokat pénteken és szombaton öt-öt, vasárnap egy alkalommal lehet megtekinteni.

Az úgynevezett Fény útján a pécsi belváros 20 helyszínén láthatók majd fénylátványosságok, így Pécs ikonikus tereit, épületeit - mint a dzsámi, a Jókai tér vagy a Pécsi Nemzeti Színház - ragyogja be fényfestés, továbbá fényinstallációt kap a héten megnyíló új Pécsi Vásárcsarnok is.

A fényfesztiválon rendszerint különleges fényköntösbe öltöznek Pécs ikonikus épületei, így a dzsámi is

Forrás: Laufer László / Dunántúli Napló

Az angol Squidsoup csapatának több mint ötezer fénypontból álló alkotása az óceánba való alámerülés érzetét kelti. Az alkotásba - amely a legnagyobb belvárosi bevásárlóközpontba érkezik - be is sétálhat a közönség, miközben teljesen körülveszi a dinamikus fényinstalláció.

Victor Vasarely képzőművész, Pécs világhírű szülötte előtt két alkotással is tisztelegnek: az alkotó képi világát továbbgondolva "szőnek fényszőnyeget" a Janus Pannonius utcában a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának diákjai, míg a másik alkotás egy Vasarely-ihlette interaktív favetítés lesz a Csontváry Múzeummal szemben - írták az eseményről korábban kiadott közleményben.

Fény formájában fog újra megelevenedni az a teniszpálya, amelyet a Zsolnay család a 20. század elején építtetett a Barbakán-árokban: a látogatók fény segítségével játszhatnak teniszmeccseket.

A francia Antonin Fourneau interaktív alkotása, a Waterlight Graffiti a Kossuth térre érkezik: egy nyolc méter széles LED-falon, víz segítségével készíthetnek fénygraffitiket a rendezvény látogatói.

Nappali fényprogramokkal is várja a Zsolnay Kulturális Negyed a látogatókat, a belvárosban pedig nemzetközi utcaszínházi produkciókat is meg lehet nézni: Chiléből egy utcai bohóc, Argentínából légtornász-akrobaták és egy bűvész-zsonglőr, Olaszorszából buborékcirkusz, Franciaországból pedig egy újcirkuszi előadás érkezik, de magyar művészek tűzzsonglőr-előadásait is láthatja a közönség.

Nemcsak a homlokzatok, az utcák is életre kelnek

Forrás: Löffler Péter / Dunántúli Napló

A svájci Panorama Kino Theatre társulat a Széchenyi téren 360 fokban forgó mozit épít fel, de pécsi művészek varietéműsora is megtekinthető lesz.

Hangsúlyosan jelen lesz a vizualitás a zenei programokon is: fellép a Decolonize Your Mind Society, a Freakin' Disco Kamaraelektronika, a Zagar, a Siblicity, a lengyel audiovizuális művész Ari Dykier, Dj dork és Bernathy Zsiga is.

Ahogy korábban, úgy idén is "fénynagykövetek" érkeznek a fesztiválra. Idén lengyel fényalkotás és audiovizuális koncert gazdagítja a programkínálatot.

A nagyrészt ingyenes fesztiválnak lesz fizetős része is: a Fény útja extra exkluzív programokat ígér kevesebb mint egy mozijegy áráért. Így tekinthető meg majd az egyik legkülönlegesebb fényinstalláció, a Tundra nevű nemzetközi fényművész kollektíva Row című alkotása a Pécsi Galériában. A holografikus, audiovizuális élményt ígérő alkotás megtekintésekor a látogatók mellett cikáznak a fényobjektumok, mintha Harry Potter-beli varázslatok röpködnének körülöttük - ígérik a szervezők.

A nemrégiben újranyitott pécsi Kórház téri Jakováli Hasszán-dzsámi belső kupolájának és falainak fényfestése szintén az extra karszalaggal látható.

A 6. Zsolnay Fényfesztiválról további információk az esemény internetes oldalán, a fenyfesztival.hu-n olvashatók.