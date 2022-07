A sikeres intézményakkreditációs eljárás kiemelt jelentőséggel bír a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) életében, hiszen egyértelmű visszaigazolása a modellváltást követően megkezdett minőségirányítási- és intézményfejlesztési folyamatoknak. A mintegy háromnegyed éves akkreditációs eljárás a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei és irányelvei (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area – ESG 2015) alapján átfogóan vizsgálta és értékelte az egyetem működését, minőségbiztosítási rendszerét. A vizsgálatot követően a MAB 2025. december 31-ig adta meg az akkreditációt az intézménynek – írja a Magyar Nemzet az SZFE közleménye nyomán.

A MAB látogató bizottsága retrospektív vizsgálatot folytatott le 2015–2021 közötti időszakra vonatkozóan.

Az eljárás vizsgálati szakasza ezáltal egyaránt kiterjedt a modellváltás előtti és utáni időszakra. Az eljárás során az egyetem önértékelési jelentést készített, amelyben az ESG sztenderdjeinek és irányelveinek intézményen belüli érvényesülését, megvalósítását fejtette ki. A MAB akkreditációs eljárása alapján megfogalmazott javaslatokat az egyetem végrehajtotta, amelynek következtében az érdekképviseletek, a hallgatók, az oktatók és a munkavállalók részvétele biztosított. Az SZFE kidolgozta hosszú távú stratégiáját, amely a vízió és a misszió meghatározása mellett részletesen vázolja egy-egy szakterület többéves programját. A MAB jelentésében kiemeli, hogy a modellváltást követően kialakított szabályozási, szervezeti és gazdálkodási keretek biztosítják az egyetem jogszabályoknak megfelelő működését.

Az egyetem elkötelezett a minőségirányítási rendszerének további fejlesztése mellet, ezért a MAB által tett javaslatokkal összefüggésben intézkedési tervet készít, továbbá azokat teljeskörűen beépíti mindennapos működésébe.

Az egyetemi működés minden eleme – így a minőségirányítás és a minőségbiztosítás is – a magas színvonalú oktatás és tehetséggondozás érdekeit szolgálja, az SZFE számára a hallgatók elégedettsége a legfontosabb cél – áll az egyetem közleményében.

Borítókép: Az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) épülete a főváros VIII. kerületében a Rákóczi úton. MTI/

MTVA/Bizományosi: Róka László