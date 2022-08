Felemelő, megismételhetetlen és vicces pillanatok is jellemezték a Cziffra György-emlékévet - összegezte tapasztalatait Balázs János zongoraművész, az emlékév művészeti vezetője szerdai sajtótájékoztatón Budapesten.

Felidézte, hogy 2021 februárjában nehéz helyzetben indultak az emlékév programjai a pandémia idején, ám a nyitókoncertet így is mintegy 30 ezren követhették online. Új, inspiráló dolgok születtek, a Cziffra György zongoraművészre emlékező graffitivel és virágkompozícióval például azokat is sikerült elérni, akik egy zeneakadémiai hangversenyre nem mennek el - fogalmazott Balázs János.

Elmondta: az emlékév zárásaként november 5-én, Cziffra György születésnapján Lakatos Mónika énekesnővel, Dresch Mihály fúvós zenésszel és Szakcsi Lakatos Béla zongoraművésszel együtt négyen adnak majd koncertet, amelyen a dzsessz, a népzene, a világzene, az autentikus cigányzene és a klasszikus muzsika fonódik egybe a Zeneakadémián.

Az elmúlt másfél évben 17 országban, 43 városban több mint 100 eseménnyel tisztelegtek Cziffra György előtt. Az emlékév tervezésekor Balázs János az értéket és a nyitottságot határozta meg az eseményfolyam filozófiájaként, a nyitottság jellemezte a koncertek zenei műfajainak sokszínűségét, a programok változatos összeállítását. Az emlékévben is teret kaptak a fiatal tehetségek, akik Bécstől Prágán át Londonig mutathatták be tudásukat a közönségnek.

Számos nemzetközi projekt született. Cziffra élete utolsó szakaszában Senlis mellett több országban hozott létre alapítványt a fiatal művészek támogatására, amelyből napjainkban a senlis-i Fondation Cziffra és a bécsi Cziffra Stiftung működik. Elsőként velük karöltve, majd ezt követően több nemzetközi és hazai szakmai szervezettel közösen hívtak életre jelentős eseményeket.

Az emlékévnek köszönhetően számos kutatási eredmény született az MMA MMKI-val együttműködésben rendezett konferencián, amely online kiadvány formájában elérhető. A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversennyel együttműködve azáltal, hogy a versenyprogramban kötelezően elő kellett adni egy Cziffra-átiratot, számos fiatal repertoárjába kerültek be ezek a művek.

Az emlékév komoly nemzetközi elismerést is hozott, Balázs János ImprovisArt című, többek között a saját átiratait is tartalmazó lemeze elnyerte New Yorkban a Music International Grand Prix első helyezését és a közönségdíjat is.

Cziffra Györgyre emlékezve Eötvös Péter megkomponálta munkássága első zongoraversenyét Cziffra Psodia - Versenymű zongorára és zenekarra címmel, amelyet azóta Budapesten, Párizsban és Genfben is bemutattak.

Cziffra György világhírű magyar zongoraművész születésének 100. évfordulóját Magyarország kormánya hivatalos emlékévvé nyilvánította, 2021-ben az UNESCO felvette a közösen ünnepelt évfordulók közé. Az emlékév a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósult meg Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész művészeti vezetésével.