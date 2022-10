A Ring-tetralógiát többek között Kovácsházi István, Rálik Szilvia, Sümegi Eszter, Nyári Zoltán, Szabóki Tünde, Kálmándy Mihály, Perencz Béla és Cser Krisztián főszereplésével, szinte kizárólag magyar énekesek előadásában mutatják be - áll a dalszínház MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Mint írják, M. Tóth Géza Balázs Béla-díjas, Oscar-díjra is jelölt animációs filmrendező csaknem egyéves előkészítő munka után 2015-ben kezdte egységes koncepció mentén színpadra állítani újra a teljes Ring-ciklust az Operaházban. Látványos vetítésekkel kísért, sci-fi motívumokat is hordozó színrevitele a modernitás társadalmi kérdései felől közelít a germán és skandináv mitológiai elemekből építkező történet felé, amelyben Wagner a rajnai sellők aranyából készült, nagy hatalommal bíró, ám elátkozott gyűrű motívuma köré rendezi a hős Siegfried megszületését, felemelkedését és a walkür Brünnhildéhez fűződő, tragikus szerelmének történetét, ami végső soron az istenek birodalma, a Valhalla pusztulásához is vezet.

A Rajna kincsét 2015, A walkürt 2016, a Siegfriedet 2017 tavaszán mutatta be az Operaház, míg Az istenek alkonya premierje az Andrássy úti dalszínház felújítása miatt csak 2022 májusában valósulhatott meg.

A Nibelung gyűrűje így teljes terjedelmében 15 év után idén novemberében lesz újra színpadon két alkalommal, minden szombaton és a rá következő héten, így A Rajna kincse november 5-én és 9-én, A walkür 12-én és 16-án, a Siegfried 19-én és 23-án, míg Az istenek alkonya 26-án és 29-én. A sorozat egyben utoljára 2007 januárjában szerepelt az Opera műsorán, akkor Nagy Viktor rendezésében, Kovács János vezényletével.

A Bárdosi Ibolya jelmezeiben, Tihanyi Ildikó és Zöldy Z Gergely díszletei közt megvalósuló, Venekei Marianna koreográfiáival és a KEDD Vizuális Műhely animációival kísért produkciókat a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara (karigazgató: Csiki Gábor) élén Kocsár Balázs főzeneigazgató dirigálja - áll a közleményben.

Mint írják,

a főszerepekben szinte kizárólag a Magyar Állami Operaház Wagner-szerepekben tapasztalt, vezető szólistáival találkozhat a közönség.

Wotanként Kálmándy Mihály (A Rajna kincse), Perencz Béla (A walkür) és Cser Krisztián (Siegfried), Kovácsházi István Siegmundként és a záródarab Siegfriedjeként, míg a Siegfried címszerepében Nyári Zoltán lép színre. Brünnhildét Rálik Szilvia (A walkür, Az istenek alkonya) és Szabóki Tünde (Siegfried), Frickát Gál Erika, Logét a magyar származású osztrák bariton, Adrian Eröd, Sieglindét Sümegi Eszter, Erdát Schöck Atala, Alberichet Kelemen Zoltán, Mimét Kiss Tivadar, az óriásokat Palerdi András és Rácz István alakítja, Gábor Géza pedig Hunding és Hagen karakterét is magára ölti.

A további szerepekben Sáfár Orsolya (Freia), Haja Zsolt (Donner, Gunther), Szemere Zita (Erdei madár), Pasztircsák Polina (Gutrune) és Szántó Andrea (Waltraute) látható, a walküröket Farkasréti Mária, Fodor Beatrix, Fürjes Anna Csenge, Kiss Diána Ivett, Fodor Bernadett és Wittinger Gertrúd kelti életre, utóbbi Wiedemann Bernadett és Balga Gabriella mellett nornaként is feltűnik, rajnai sellőkként pedig Váradi Zita, Horti Lilla és Mester Viktória működik közre - írják a közleményben.