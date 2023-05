Az 1900-as évekből fennmaradt menyasszonyi koszorú igazi különlegesség, amellyel a Magyar Nemzeti Múzeum menyasszony-projektjét is gazdagítani tudták, mert az egykori esküvői fotó és az egybekelés dátuma is rendelkezésükre állt.

A derek bunda is igazi kincsnek számít

Fotó: VMMI / Forrás: Hagyományok Háza

Más kincsekre is bukkantak Hertelendyfalván: egy úgynevezett derek bundára, amelyet korábban bőrből készítettek. Természetesen ennek az értékes darabnak a méreteit és motívumait is dokumentálták – számolt be Tajti Erzsébet.