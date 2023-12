A tárlat teljes képet nyújt a díva jelenségéről, így minden generáció megtalálja benne a számára vonzó tartalmat, az is, akit az olyan klasszikus filmsztárok, mint Elizabeth Taylor vagy Marilyn Monroe érdekel, az is, akinek Cher, Tina Turner, vagy később Madonna jelentette a fiatalságát, de az is, akit Rihanna vagy Billie Eilish hoz lázba. A kiállítás meghatározza a Zene Háza jövő évét is, különböző kapcsolódó programokkal, pop-up tárlatokkal mélyülünk el a kiállítás által felvetett témakörökben 2024-ben