Egyszerűen csak Yungblud című harmadik, 2022-es nagylemeze új korszakot hozott: hat országban lett listavezető, napjainkig már több mint 423 millió streamelést ért el.

Legutóbbi albuma óta több új dala jelent meg, köztük a Lowlife, egy lázadó himnusz, amelyben a kemény dallamok, súlyos basszusvonalak és a nyers, sebezhetőséget mutató szövegek keverednek. Visszatérését alternatív gyökereihez a Bring Me the Horizon énekesével közös Happier vagy a Lil Yachty vendégszereplésével a napokban kiadott When We Die (Can We Still Get High?) is mutatja.