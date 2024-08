A Bolond Istók azt az eseménydús fél esztendőt eleveníti fel, amelyet a később híressé vált költő élete titkolt, szégyellt periódusaként tartott számon – olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.

A film főhőse, az alig 19 éves Istók arról álmodozik, hogy színész lesz, ezért otthagyja a neves Debreceni Kollégiumot és csatlakozik egy vándorszíntársulathoz. Kezdetben csak színfalak mögötti munkákat kap, de igyekszik elérni, hogy a világot jelentő deszkákra léphessen. A társulathoz kalandos úton csatlakozik a rejtélyes múltú színésznő, Sári (Gellért Dorottya). Kapcsolatukat olyan viharok kísérik, amelyek Istók reményeit és szándékait a színpadon és a kulisszák mögött is próbára teszik – olvasható a tájékoztatóban.

Arany János már az ötvenen is túl jutott, mire – Istóknak nevezve magát – sok iróniával és kihagyással először vetette papírra a féléves színészkalandját a soha be nem fejezett Bolond Istókban. A film ezt az időszakot, a későbbi költő életének sokáig takargatott, szégyellt – és ezért titokban maradt – zsákutcáját mutatja be, amely őt művésszé és emberré formálta – áll a közleményben.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült film címszerepében a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2024-ben végzett Liber Ágoston látható. Mellette Gellért Dorottya, valamint Jordán Adél, Hajdu Steve, Pál András és Puskás Balázs tűnik fel majd a vásznon.

A filmet a Filmsquad gyártotta és forgalmazza. Producere Major István, a rendező Rohonyi Gábor (Brazilok, Szia, Életem!) volt, társrendezőként közreműködött Hegedűs Georgina, a Bolond Istók forgatókönyvírója. A film operatőre Gosztola-Schenker Ábris (Mellékhatás, A Király, A tanár), látványtervezője Valcz Gábor, jelmeztervező Kemenesi Tünde, a film zeneszerzője Csengery Dániel.