Céljaink elérését segíti a múzeum büszkeségre méltó, értékes nemzetközi kollekciója is, amelynek létrehozói a magyar világutazók, kereskedők, kutatók, vadászok voltak. Az ő áldozatos működésük eredménye az is, hogy a Néprajzi Múzeum történeti adottságai alapján messze kiemelkedik a regionális körből, hiszen Berlin és Szentpétervár között nincsen hozzáfogható súlyú, komplexitású etnográfiai, etnológiai gyűjteménnyel is rendelkező múzeum, ahogy nincsen az elkészült új állandó tárlathoz mérhető sem