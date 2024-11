Herendi Gábor családi filmjében egyetlen mozzanat van csupán, amire nem számít az ember (már ha nem olvas utána a sztorinak), ez pedig nem más, mint a családfő hirtelen és váratlan halála, még a film legeslegelején, az intro közben. Ez már csak azért is éri meglepetésszerűen az embert, mert az idős férfit nem kisebb név alakítja, mint Csuja Imre. Tehát Herendi Gábor és kedvenc forgatókönyvírója, Divinyi Réka seperc alatt kiiktatja a filmből korunk élő legendáját; még szerencse, hogy a másik legenda, a feleséget játszó Udvaros Dorottya túléli az első perceket. Persze Udvaros túléli aztán a játékidő legvégét is, de hát ez már csak ilyen: a Futni mentemben a tragédia bekövetkezte után semmi olyan nem történik, amit ne lehetne jó előre megjósolni.

Futni mentem, az év feelgood mozija. Így mosolygunk mi is, miközben nézzük az új magyar romkomot.

Az év feelgood mozija

Cukormázas feelgood filmmel állunk szemben, édes sziruppal nyakon öntve, csipetnyi drámázással, csak hogy a mézédes ízek végül jobban összeérjenek. Alkotói még arra is ügyeltek, hogy a családi bohóckodás ne múljon el tanulság nélkül, úgyhogy dobjuk is el gyorsan a nagy adag popcornt meg a kólát, hiszen a Futni mentem némileg a motivátor szerepét is felveszi. Hősei a film címéhez hűen felhúzzák a tornadresszt, aztán usgyi, irány a futópálya! Nem kisebb cél lebeg a szemük előtt, mint a maraton, ennek lefutása ugyanis a néhai férj-édesapa utolsó tétele a bakancslistán, amit ő már nem teljesíthetett ugyan, de hát itt van még a felesége és a három leánygyermek.

A feleség a film egészében a háttérbe húzódik, a fókusz sokkal inkább Katára, Dorinára és Emmára helyeződik. Az alkotók érdeme, hogy nagyjából arányos a felépítés, a három fiatal nő mindegyike megkapja a maga mélységét: szerethetőek, drukkolhatunk nekik (még úgy is, hogy tudjuk, mindennek csak jó vége lehet). Három különböző sors, amiket összeköt a maratonra való felkészülés, emellett pedig az is, hogy a nők boldogságra vágynak, konkrétan egy boldog párkapcsolatra. Mind a hármójuk története egy-egy különálló sztori, bonyodalommal, tetőponttal és persze megoldással. Ami a film humorát illeti, azért szó mi szó, Herendiék nem erőltették meg magukat túlzottan, részemről inkább csak mosolyokra futotta, jóllehet a velem egy teremben ülők között akadtak néhányan, akik több ízben is fel-felkacagtak.