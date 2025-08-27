Százezernél is többen regisztráltak eddig a Liget+ digitális rendszerbe

A Liget+ egy előremutató, innovatív, digitális ökoszisztéma itt a parkban, ami több mint egy jegyértékesítési, vagy kedvezményrendszer – emelte ki a Gyorgyevics Benedek vezérigazgató.

A Liget+ digitális rendszer bemutatója a Néprajzi Múzeumban 2025. augusztus 27-én

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Kifejtette, hogy a Liget+ rendszerre alapozva Magyarország egyik első okos városrészét valósították meg a Városligetben. Már a Liget Budapest Projekt tervezési szakaszában nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy egy olyan átfogó digitális teret hozzanak létre, amely a látogatók kényelmét és élményét helyezi a középpontba, és a jövő kihívásaira is felkészült.

A több mint százezer regisztrált felhasználó azt jelzi, hogy a szolgáltatások valódi igényekre adnak választ

– hangsúlyozta.

Gyorgyevics Benedek arról is beszélt, hogy

a Liget+ tagság egyedülálló jegyvásárlási lehetőséget kínál számos budapesti intézménybe.

Köztük van a

Magyar Zene Háza,

a Szépművészeti Múzeum,

a Néprajzi Múzeum,

a Magyar Nemzeti Galéria,

a Millennium Háza,

valamint a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum,

a Vasarely Múzeum Budapest,

a ResoArt Villa

és a Ballon Kilátó.

A lokáció alapú és okosváros megoldásokkal átszőtt platform keretében elérhető programok és szolgáltatások

a Liget+ elindítása óta eddig már több mint 13 millió látogatót vonzottak a Liget Budapest Projekt intézményeibe,

valamint a park olyan ingyenes élménytereibe, mint a Nagyjátszótér és a Városligeti Sportcentrum.

Ingyenes programok a Liget+-szal

A felhasználók a kulturális kínálat mellett számos ingyenes programra is jogosultak. Ilyen többek közt a KRESZ suli, ahol a gyerekek játékos foglalkozásokon sajátíthatják el a biztonságos közlekedés alapjait szakértőktől, vagy a Gyerekszínház a Ligetben, ahol családi meseelőadásokat láthatnak az óvodások és kisiskolások. A Városliget Látogatóközpont programjai közt jóga foglalkozások, és ingyenesen kiállítások látogathatók, például az, amely Gábriel Arkangyal szobrának történetét mutatja be - sorolta a vezérigazgató. Hozzátette: ezeken a programokon idén mintegy tízezren vettek részt.