Meghosszabbítva

1 órája

A Listen. – Zenei utazás a világ körül kiállítás november közepéig várja látogatóit

A nagy sikerre való tekintettel november 16-ig meghosszabbítja a Magyar Zene Háza a Listen. – Zenei utazás a világ körül című időszaki kiállítását. A tárlat már több mint 30 ezer látogatót vonzott.

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

A Magyar Zene Háza közleménye szerint

 a Listen. elnevezésű tárlaton mintegy harminc ország, több száz előadóművész, élő zenei hagyományok, interaktív installációk és látványos dokumentumfilmek tárulnak fel a kiállítótérben.

Résztvevő a Listen. – Zenei utazás a világ körül című időszaki kiállítás sajtóbejárásán a Magyar Zene Házában 2025. március 11-én 
Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Az eredetileg augusztus végéig tervezett kiállítás alapját az amerikai filmrendező, Garry Bassin és a japán színész-producer, Jamagucsi Tomoko több mint tíz éven át forgatott dokumentumfilmjei adják, amelyek a Föld sokszínű zenei kultúráját mutatják be intim közelségből – tették hozzá.

A tárlatot az abban szereplő művészek és alkotótársak közül többen személyesen is megtekintették.

 Tavasszal például az iráni Mahsa és Marjan Vahdat nővérek nézték meg a koncertjük után, a napokban pedig Boban Marković világhírű trombitaművész érkezett a Házba budapesti fellépését követően.

Szeptemberben Jamagucsi Tomoko, a dokumentumfilmek társproducere Fudzsimoto Szu, a Zene Háza tervezőjének társaságában tekinti meg a kiállítást – írták.

A tárlat a zenén keresztül vezeti vissza a közönséget a természethez, közös emberi élményként idézve fel például azt, hogy mindannyian e bolygó részei vagyunk.

 A különleges akusztikai térben például 

  • többszólamú énekek csendülnek fel, 
  • míg másutt a világ peremén találja magát a látogató: a jég birodalmában, ahol a Baffin-sziget és Izland tájai mesélnek a természet és az ember egymásra utaltságáról.

A tájékoztatás szerint a projektben közreműködött Csoboth Attila operatőr és Rákossy Péter fotós is. A kiállítást a Zene Háza szakmai csapata valósította meg Ligeti Dorottya, Horn Márton és Garry Bassin kurátorok vezetésével, a BAHCS Architects tervei alapján, Bodóczky Antal installációival.

A meghosszabbított időszakban több, a kiállításhoz kapcsolódó program is várja a látogatókat, melyekről bővebb információk a Magyar Zene Háza honlapján találhatók – áll az összegzésben.


 

