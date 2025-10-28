október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

51 perce

Meghalt Komjáthy György

Címkék#Komjáthy György#Poptarisznya#gyász

Rövid lefolyású, súlyos betegsége volt.

MW
Meghalt Komjáthy György

Forrás: Facebook

Elment Komjáthy György. Nincsenek szavak – közölte a Poptarisznya a közösségi oldalán. Úgy folytatták, ahogy gyermekei, Zoltán és Dóra írták: nagyon nehéz most fogalmazni. Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt. Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7. épületéhez. Sajnos december elsején már nem lehetsz ott. 

Sokaknak Komjáthy György, többeknek Gyuri vagy Gyurka, nekünk apu. Szeretett édesapánk rövid lefolyású, súlyos betegség után ma délelőtt elment. – Elmentél, de örökké velünk maradsz: Komjáthy Dóra, Komjáthy Zoltán – fogalmaztak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu