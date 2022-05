Teljesen elégedettek a Freiburg labdarúgócsapatánál a magyar válogatott Sallai Roland teljesítményével. "Ő mindig is egy nagyon jó játékos volt, de sokat tanult és fejlődött nálunk" - mondta a Kossuth Rádiónak nyilatkozva a története első Német Kupa-döntőjére készülő, a bajnokságot a hatodik helyen befejező Freiburg sportigazgatója.

Klemens Hartenbach úgy fogalmazott, hogy Sallai korábban "valamelyest még szilaj" volt, de ezen a téren is sokat változott.

"Mostanra nyugodtabb, megfontoltabb lett. Ez kellett is ahhoz, hogy most ilyen szintű játékos legyen. Többet ért meg a játékrendszerből, ami rendkívül fontos. Több lehetőséget is kapott. Ezt a kiegyensúlyozottságot kell megtartania, és azért dolgoznia, hogy tovább fejlődjön" - nyilatkozta.

A vasárnap 25 éves Sallai Roland az idény során 35 tétmérkőzésen kapott lehetőséget a Freiburg színeiben, öt gólt szerzett és kiosztott öt gólpasszt is. A tekintélyes német szaklap, a Kicker őt választotta meg a 30. bajnoki forduló legjobbjának.

Hartenbach hangsúlyozta: nincs olyan életkor, amikor az ember kész van, mindig lehet fejlődni.

"Ezt a hozzáállást várjuk tőle. Természetesen, hosszú távon számolunk Rolanddal. Szeretnénk megtartani őt, ameddig csak lehet, de azzal is számolnunk kell, hogy ha egy fiatal játékos jól teljesít a Freiburgban, gyakran jelentkeznek érte más csapatok. De Roland egyelőre nálunk játszik, én azt hiszem, jó helyen van itt, és itt még sokat tanulhat. Optimista vagyok, úgy gondolom, még nálunk lesz egy darabig" - folytatta.

A sportigazgató RB Leipzig elleni szombati, berlini kupafinálét Dávid és Góliát küzdelméhez hasonlította a pénzügyi lehetőségeket összehasonlítva.

"A Lipcse jóval kedvezőbb anyagi helyzetben van, mint mi, több lehetősége van" - mondta.

A három magyar válogatott labdarúgót is foglalkoztató lipcsei klub - amely negyedikként zárt a bajnokságot - története során harmadszor játszhat hazai döntőt: 2019-ben a Bayern Münchennel, tavaly a Borussia Dortmunddal szemben bukott el a gárda.