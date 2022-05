Kilencvenegy évesen a lelátón ücsörögni nem éppen megszokott látvány. Érvényes ez azokra is, akik nyugdíjas koruk előtti életüket a sportban töltötték. Csernyi Géza azonban nem csak amiatt „csodabogár”, hogy nélküle nem rendeznek női kézilabda-mérkőzést Egerben. A 91. születésnapját márciusban ünnepelt sport­ember már beírta magát a Guinness World Records vaskos kötetébe. A csúcsokat tartalmazó gyűjteménybe 2009-ben azzal került be, hogy 57 éven át tevékenykedett labdarúgó-játékvezetőként. Tizennyolc éves korában, 1950-ben Ózdon vizsgázott játékvezetésből, és egészen 2007 végéig rendelkezett érvényes igazolvánnyal. De, ha már bíráskodás, akkor mindenképp Puhl Sándor, ugyanis a világ legjobb sípmesterének választott bíró ugyancsak sokáig kötődött a hevesi megyeszékhelyhez. Fájdalom, hogy a „Mi Sanyink” egy esztendeje már nincs az élők sorában, tavaly májusban, 65 évesen hagyta itt az árnyékvilágot.

Csernyi Géza azonban nemcsak él, de virul is. Noha a koronavírus-járvány egészen a kórházi ágyig döntötte le, erős szervezete a Covidot is legyőzte. Erőnlétéről mindennapos sétával, szellemi frissességéről olvasással gondoskodik. Kár lenne azt hinni, hogy beéri csupán a hazai mérkőzések látogatásával, sokszor vállalja a 150–200 kilométeres idegenbeli utazásokat is. Vonattal, autóbusszal közlekedik, visszafelé pedig számíthat a klub szállítására. Habitusából következően nem a csendes szemlélők táborát gyarapítja, gyakran felugrik és hangosan fejti ki véleményét – nem meglepő módon – leginkább a játékvezetéssel kapcsolatban. A nézőtéren számára eltűnik korábbi énje, annak átélése, hogy egykor őt milyen jelzőkkel illették.

A csapatával mindenkor elfogult szurkolói korelnökre a vendégek rendre rácsodálkoznak. A zsűriasztalnál helyet foglaló versenybírók elképedve nézik, milyen energiával és lendülettel képes kiállni kedvelt kézilabdázó lányai mellett.

A hölgyek hálásak az „Öregnek”, ismerve és tisztelve a múltját és kötődését,

mindig megbecsült klubtagként tekintenek rá.

Géza bácsi anekdotái legutóbb egy nem hivatalos csapatépítő tréningen is előkerültek. Az éjszakába nyúló összejövetelen egy pohár vörösbor társaságában nyűgözte le hallgatóságát a drukkerek doyenje, egyértelműsítve mindenkinek, hogy ő a hétvégén NB I-be jutást szeretne ünnepelni. Sok mindent látott és sok minden megélt már, ám ez a siker úgy is mindent felülmúlna, ha nem kerül be a rekordok közé.