Az Országgyűlés sajtóirodájának tájékoztatása szerint ez lesz a második ilyen esemény, az elsőre tavaly októberben, Csíkszentdomokoson került sor.

A Magyar Országgyűlés Labdarúgó-válogatottja lesz a házigazda, további résztvevő Csángóföld, Délvidék, Erdély, Felvidék, valamint Kárpátalja együttese.

A pénteki első napon, július 8-án a csoportmérkőzéseket rendezik, nagypályán 2x25 perces találkozókat vívnak a felek. Egy nappal később a helyosztókra kerül sor, itt már 2x35 percesek lesznek a meccsek.

A közlemény szerint a résztvevő csapatok tagjai alapvetően amatőr játékosok, "civilben közméltóságnak számító futballisták". A torna népszerűsítése érdekében azonban csapatonként - "old boys" korosztályból, 44 éven felüliek közül - egy neves labdarúgó és egy híres közéleti személyiség vendégjátékára is lehetőség nyílik, illetve kapusposzton is engedélyezett egy vendégfutballista szerepeltetése a +44 éves korosztályból.

A tornát a "nemzeti összetartozás" jegyében írták ki, Kövér László házelnök kezdeményezésére.