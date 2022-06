A várakozásoknak megfelelően meg sem kottyant az argentin válogatott a mieinknek a vizes világbajnokság vízilabdatornáján. Női csapatunk 23-6-ra győzte le a dél-amerikaiakat a vasárnapi nyolcaddöntőben, kedden a legjobb nyolc között az ausztrálok ellen ugrik medencébe - írja a Magyar Nemzet.

Ami megadatott a férfiválogatottunknak, az a nőinek nem. Előbbi a csoportja élén végzett, így a nyolcaddöntő kihagyásával azonnal a legjobb nyolc közé került, vagyis extra pihenőnapot szerzett magának. A hölgyek viszont csoportmásodikként nyolcaddöntőre kényszerültek, amit csapatunk tagjai annyira nem is bántak, mondván meccsben maradnak a negyeddöntő előtt, az argentinok elleni pedig egyébként is edzőmeccsnek tekinthető. A dél-amerikai ország válogatottját ugyanis amatőr pólósok alkotják.

Ezt tükrözte is a játék képe a mérkőzés elején. A magyar csapat villámgyorsan kétgólos előnybe került, amit a negyed végére megduplázott. (4-0) A másodikban már Gangl Edinának is egyre több dolga akadt, kapusunk 80 százalékos védési hatékonysága ellenére is született két argentin gól a játékrészben. De közben hét magyar is, a nagyszünetre kilencre nőtt a különbség a két válogatott között. (11-2)

Az argentinok a harmadik negyedben még állták a sarat, a zárásra azonban már elkészültek az erejükkel, így csak az volt a kérdés, hogy hány góllal nyer Bíró Attila csapata. Végül tizenhét góllal, 23-6-ra nyerte meg a meccset, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, és kedden Ausztrália ellen folytathatja a szereplését.

Hétfőn a férfiak nyolcaddöntői lesznek terítéken.

Nyolcaddöntő:

Magyarország–Argentína 23-6 (4-0, 7-2, 6-3, 6-1)

gólszerzők: Gurisatti 5, Szilágyi 4, Faragó, Vályi 3-3, Keszthelyi, Rybanská, Máté 2-2, Leimeter, Garda 1-1

További eredmények:

Nyolcaddöntők:

Spanyolország–Kazahsztán 14-1 (4-0, 2-1, 7-0, 1-0)

Franciaország–Új-Zéland 14-13 (1-2, 3-3, 3-2, 2-2, 5-4) - ötösökkel

Hollandia–Kanada 10-7 (1-2, 2-1, 6-2, 1-2)

Alsóházi helyosztók (Szeged):

Dél-afrikai Köztársaság–Kolumbia 14-11 (4-3, 5-3, 3-3, 2-2)

Brazília–Thaiföld 12-9 (4-1, 4-1, 3-3, 1-4)