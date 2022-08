Megkezdte a felkészülést az augusztus végi világbajnoki selejtezőkre, illetve a szeptemberi Európa-bajnokságra a férfi kosárlabda-válogatott, amelynek kecskeméti edzőtáborába megérkezett Hanga Ádám is.

A szövetség tájékoztatása szerint már csak a honosított Mikael Hopkins hiányzik a bő keretből.

"Hopkins a jövő hét elején érkezik, addig Karahodzics Kemál segít nekünk az edzésmunkában és a Georgia elleni két mérkőzésen" - mondta Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány. "Furcsa ütemben vagyunk most, a játékosok a hosszú bajnoki szezon után keveset pihentek. Így nem tudjuk a megszokott alapozást csinálni, nem akarjuk túlterhelni a játékosokat sem. Most mindent rövidebb idő alatt kell elvégeznünk, ezért kértük a tudomány segítségét" - utalt arra, hogy a pécsi központú Kosárlabda Specifikus Módszertani Központtal kidolgoztak egy edzéstervet, amely még a szakvezető számára is szokatlan.

A nemzeti csapat pénteken vívja első tesztmeccsét, amikor a júniusi világbajnoki selejtezőn a spanyolokat legyőző és Eb-társrendező Georgia érkezik a Messzi István Sportcsarnokba. A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti, majd másnap zárt kapuk mögött is összecsap a két együttes.

A válogatott felkészülési mérkőzései:

augusztus 5.: Magyarország-Georgia, Kecskemét 18.00

augusztus 6.: Magyarország-Georgia, Kecskemét 16.00 (zárt kapus)

augusztus 12.: Magyarország-Szlovákia, Kecskemét 17.00

augusztus 18.: Horvátország-Magyarország, Abbázia (Opatija)

Az augusztusi világbajnoki selejtezők menetrendje:

augusztus 24.: Magyarország-Litvánia, Szombathely 18.0

Augusztus 27.: Csehország-Magyarország, Chomutov 18.15

A szeptemberi Eb magyar menetrendje Kölnben:

szeptember 1.: Magyarország - Bosznia-Hercegovina 14.30

Szeptember 3.: Magyarország-Szlovénia 20.30

Szeptember 4.: Magyarország-Franciaország 20.30

Szeptember 6.: Magyarország-Litvánia 17.15

Szeptember 7.: Magyarország-Németország 20.30

Borítókép: Hanga Ádám, a Real Madrid (j) és Wade Baldwin IV, a Baskonia Vitoria-Gasteiz játékosa a férfi kosárlabda Euroliga mérkőzésén Vitoriában 2021. november 25-én.