A Zalaegerszeg hazai pályán 3-1-re kikapott a Kisvárdától vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójában.

A legutóbb ezüstérmes vendégcsapat ezzel továbbra is veretlen és az élen áll a tabellán.

OTP Bank Liga, 4. forduló: ZTE FC–Kisvárda Master Good 1-3 (1-1)

Zalaegerszeg, 2062 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Tajti (27., 11-esből), illetve Camaj (30., 11-esből), Melnyik (57., 87.)

sárga lap: Májer (41.), Sankovic (44.), Huszti (74.), Lesjak (84.), illetve Leoni (21.), Melnyik (37.), Kovacic (45+1.), Hej (72.), Karabeljov (82.)

Zalaegerszeg:

Demjén - Huszti (Klausz, 79.), Kálnoki-Kis, Szafronov - Ubochioma, Bedi, Tajti, Sankovic, Májer (Manzinga, 66.) - Szalay Sz. (Ikoba, 65.), Németh D. (Lesjak, 65.)

Kisvárda:

Hindrich - Hej, Kravcsenko, Kovacic, Leoni (Peteleu, 71.)- Melnyik (Bíró, 93.), Makowski, Karabeljov - Camaj (Navratil, 72.), Mesanovic (Ilievski, 79.), Asani (Vida K., 79.)

Lendületesen kezdett a Kisvárda, hat perc alatt két gólt is szerezhetett volna, a folytatásban viszont kiegyenlítődött a játék, és ezzel együtt kevés helyzet adódott. Az első félóra végéhez közeledve előbb a hazaiak rúghattak büntetőt Kravcsenko kezezése miatt, három perccel később pedig a vendégek, miután Sankovic akasztotta Leonit. Mindkét tizenegyes sikeres volt. Az utolsó negyedórában a zalaiak támadtak többet, és akár ismét megszerezhették volna a vezetést.

A fordulás után kapura veszélyesebben játszott a Kisvárda és előnybe is került. Csakhamar hármas cserével próbálta meg frissíteni a hazai együttest Ricardo Moniz vezetőedző, igyekezett is a ZTE, de nem volt átütőerő a támadójátékában, és a sok szabálytalanság, illetve csere miatt nem is tudott igazán felpörögni. Ráadásul a hajrában VAR-elemzés után, kezezés miatt ismét büntetőhöz jutott a Kisvárda. Melnyik ugyan ezt kihagyta, de rácsapott a kipattanóra és bevágta a labdát, ezzel pedig eldőlt a mérkőzés.