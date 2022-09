egy felmérés szerint a magyar lakosság 59 százaléka soha nem mozog, további 15 százaléka is csak ritkán, és az elmúlt négy évben ezen a területen nem sikerült előre lépni. Hozzátette: a Covid is rossz hatással volt a folyamatokra és a szabadidősport-eseményeken most még mindig csak a járvány előtti létszám kétharmada vesz részt.