Szerdán kerül sor a férfi kisöbű szabadpuska összetett versenyére is. A keddi selejtezőből mindhárom magyar, Hammerl Soma, a világranglista-első Pekler Zalán és Péni István is magabiztosan jutott be a 3x20 lövéses alapversenybe, mely 15.45-kor kezdődik.